Фестиваль "Вытокі" 22-24 июля примет Солигорск

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" с 22 по 24 июля состоится в Солигорске. Яркий и популярный праздник уже принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Фестиваль в Солигорске откроется 22 июля экскурсионной программой историко-культурного наследия в одном из культурных центров города - Духовно-образовательном центре Прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Чижевичи (12.00). Там же в 16.00 продолжится программа фестиваля заседанием круглого стола на тему продвижения историко-культурного наследия.

С работами белорусских художников можно будет познакомиться во время работы художественной выставки "Кола часу" и выставки детского рисунка (17.30, ОАО "Беларуськалий", Солигорск, ул.Коржа, 5). На лекции-презентации "Современное белорусское изобразительное искусство" (18.00) эксперты подробно расскажут о направлениях в этой области. Вечером в сквере ОАО "Беларуськалий" пройдет уникальный концерт органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу" (19.00).

Во второй день фестиваля, 23 июля, будут организованы семинары по продвижению творческих и инновационных проектов (11.00, ГУДО "Центр творчества детей и молодежи Солигорского района", ул.Ленина, 57) и культурно-экономическая программа "Капитал места" (14.30, НПО "Пассат", Солигорский район, Метявичское шоссе, 65). Ее участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

Подробно об олимпийском движении можно будет узнать на семинаре Белорусской олимпийской академии (ГУО "Гимназия №1 Солигорска", ул.Ленина, 49а (15.00). Вечером в Солигорской районной центральной библиотеке откроется литературно-музыкальный салон "Нить", работа которого продолжится в сквере (ул.Коржа, 4, сквер ОАО "Беларуськалий" (19.00).

Центральным мероприятием фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" 24 июля станет спортивная площадка, которая расположится на традиционном месте проведения всех массовых праздников города - центральной площади Солигорска (церемония открытия в 13.00).

Каждый желающий может принять участие в соревнованиях и спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

В заключительный день фестиваля на главной сценической площадке также определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Победители получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.

Фестивальная программа в Солигорске завершится 24 июля вечерним концертом (19.00) с участием популярных артистов. Выступят арт-группа "Беларусы", Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Виктория Алешко, группа Jazz City Band, группа "Байсити", Александр Воронище, группа "Дрозды". В завершение праздника зрителей ждет красочный фейерверк (22.30).

Финальным аккордом культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" в 2021 году станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

"Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны. Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторами фестиваля "Вытокi" являются Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-