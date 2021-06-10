Фестиваль "Вытокі" открывается в Кобрине

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине сегодня состоится открытие культурно-спортивного фестиваля "Вытокі", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Фестиваль продлится три дня. Откроется он программой историко-культурного наследия в военно-историческом музее им. А.В.Суворова и городском Дворце культуры. В 13.00 начнется круглый стол на тему "Продвижение историко-культурного наследия", в 17.30 - выставки "Кола часу" и детского рисунка. В 18.00 состоится лекция-презентация "Современное белорусское изобразительное искусство", а в 19.00 - концерт органной музыки и творческая встреча Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу".

На 11 июня запланирован образовательный семинар по продвижению творческих и инновационных проектов (11.00) и культурно-экономическая программа "Капитал места" (14.30, Кобринский маслодельно-сыродельный завод, ул.Советская, 128). Участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

Одна из центральных площадок фестиваля 12 июня - "Вытокі. Крок да Алiмпу". Она развернется в парке им. А.В.Суворова. Желающие смогут поучаствовать в соревнованиях и конкурсах, попробовать себя в разных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы.

Организуют фудкорт, зону семейного отдыха и выставку-продажу "Белорусские бренды". Важное место на фестивале займет площадка вокального конкурса, который начнется в 16.00 в амфитеатре парка. Жюри определит лучших молодых исполнителей, которые получат дипломы и ценные призы.

На сцене амфитеатра наградят и лучших юных художников региона. Завершится фестивальная программа 12 июня вечерним гала-концертом (19.00), на котором выступят Жанет, арт-группа "Белорусы", Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Ирина Дорофеева, группа Jazz City Band, группа "Байсити", Александр Воронище.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет также в Мозыре (24-26 июня), Бобруйске (15-17 июля) и других городах Беларуси. Финальным же аккордом станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

"Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, символ, который отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов. Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный. Основные задачи проекта "Вытокi" - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторы фестиваля - Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-