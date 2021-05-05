Фестиваль Vytoki стартует в Лиде 13 мая

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие масштабного фестиваля Vytoki ("Вытокi"), который включает в себя комплекс спортивных, культурных, семейных, художественно-тематических мероприятий, призванных познакомить жителей и гостей нашей страны с историко-культурным наследием Беларуси, стартует в Лиде 13 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов, продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

На фестивале запланирована масштабная культурно-образовательная программа.

Мероприятия фестиваля в Лиде стартуют 13 мая. В этот день в историко-художественном музее (16.30) откроются художественная выставка "Кола часу" и выставка детского рисунка. Также состоится презентация современного белорусского изобразительного искусства и концерт органной музыки. В первый день фестиваля начнет свою работу и образовательная программа "Традиции в современности", в ходе которой участники обсудят возможности использования потенциала региона для развития внутреннего туризма.

Программа продолжится 14 мая образовательным семинаром "Капитал места" (14.30). Его участники обсудят разработку и продвижение инновационных национальных и региональных брендов.

Одной из центральных площадок фестиваля 15 мая станет площадка "Vytoki. Крок да Алiмпу" (спортивный комплекс "Старт", ул.Качана, 31, официальное открытие в 12.00), где каждый желающий сможет принять участие в соревнованиях и конкурсах, всей семьей проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Здесь будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

Важное место на фестивале займет площадка вокального конкурса. Профессиональное жюри определит лучших молодых исполнителей, которые получат дипломы и ценные призы.

Желающие разучить движения старинных белорусских танцев и современных хореографических направлений смогут посетить танцевальный мастер-класс от профессионалов.

Завершится фестивальная программа 15 мая вечерним гала-концертом с участием популярных артистов.

Спортивно-культурный фестиваль Vytoki в 2021 году пройдет в шести городах Беларуси: в Лиде - 13-15 мая, Орше - 3-5 июня, Кобрине - 10-12 июня, Мозыре - 24-26 июня, Бобруйске - 15-17 июля, Жодино – 5-7 августа.

"Вытокі" (Vytoki) - белорусский бренд, символ, который отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов.

Организаторами фестиваля Vytoki являются Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов Беларуси, "АртХаос" и "БелБрендАудит".

Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный.