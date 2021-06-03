Фестиваль "Вытокi" стартует в Орше

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" стартует в Орше с программой историко-культурного наследия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Сегодня участники мероприятия проведут выездной круглый стол в агроусадьбе "Малиновка", где познакомятся со старинными белорусскими обрядами и проведут дискуссию на тему "Орша: традиции в современности" (начало в 13.00).

В 17.30 в одном из самых известных зданий Орши, Иезуитском коллегиуме, состоится открытие выставки "Кола часу" (ул. Ленина, 6), на которой будут представлены работы известных белорусских художников, у посетителей также будет возможность познакомиться и с выставкой детского рисунка. Лучшие произведения ребят 5 июня будут отмечены дипломами и призами на главной сцене фестиваля.

Завершится первый день "Вытокаў" лекцией-презентацией на тему "Современное белорусское изобразительное искусство" и концертом органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу" (19.00, ул. Ленина, 21).

Фестиваль продолжится 4 июня образовательными семинарами для авторов молодежных творческих и инновационных проектов (11.00, механико-экономический колледж), а для представителей предприятий региона на уникальном для всей республики предприятии - Оршанский льнокомбинат - состоится форум "Капитал места". Участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

5 июня основное внимание в культурной программе "Вытокаў" будет приковано к главной сцене фестиваля. Вокальный конкурс (начало в 16.00) обещает открыть новые имена белорусской эстрады. Профессиональное жюри, в состав которого входят известные белорусские артисты Ирина Дорофеева, Валерий Шмат, Зина Куприянович, Гюнешь, Жанет, определит лучших молодых исполнителей. Молодые таланты получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития.

Завершится фестивальная программа 5 июня вечерним гала-концертом с участием популярных артистов и зажигательной дискотеки от лучших диджеев. Вход на все фестивальные мероприятия - бесплатный.

Организаторами фестиваля "Вытокi" являются Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-