Фестиваль "Вытокі" в Солигорске получился по-семейному уютным - Виктор Лукашенко

24 июля, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" получился в Солигорске добрым и по-семейному уютным. Такое мнение сегодня высказал журналистам президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу" с 22 по 24 июля проходит в Солигорске. Яркий и популярный праздник ранее принимали в Лиде, Орше, Кобрине, Мозыре и Бобруйске.

"В Солигорске фестиваль "Вытокі" заканчивает путешествие по регионам Беларуси. Побывали в разных местах нашей страны, остался только Минск. Уже можно сказать, что праздник удался, он получится добрым и по-семейному уютным. В следующем году обязательно продолжим его проводить", - сказал Виктор Лукашенко.

Он также отметил, что мероприятие посвящено в том числе спортсменам, которые выступают на Олимпийских играх в Токио. "Спортсменам на соревнованиях хочется пожелать побед. Мы за них болеем и переживаем. Уверен, что благодаря им не раз увидим поднятие национального флага и услышим гимн нашей страны", - сказал президент НОК.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин в свою очередь отметил, что Солигорск стал идеальным городом для проведения фестиваля в Минской области. "Это особенный город не только для региона, но и для страны, ведь здесь расположено крупное предприятие "Беларуськалий", которое известно во всем мире. Население города, шахтеры, которых здесь много, заслужили такой праздник, поэтому продолжим удивлять их и гостей города различными мероприятиями даже в последний день фестиваля", - сказал губернатор.

Сегодня на центральной площади Солигорска проходят спортивные соревнования и конкурсы. Каждый желающий может принять в них участие, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Для участников будут работать фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды".

В заключительный день фестиваля на главной сценической площадке также определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Победители получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития. В этот день на сцене фестиваля наградят также лучших юных художников региона.

Фестивальная программа в Солигорске завершится 24 июля вечерним концертом (19.00) с участием популярных артистов. Выступят арт-группа "Беларусы", Жанет, Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Виктория Алешко, группа Jazz City Band, группа ByCity, Александр Воронище, группа "Дрозды". В завершение праздника зрителей ждет красочный фейерверк (22.30).

Финальным аккордом культурно-спортивного фестиваля "Вытокі" в 2021 году станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске.

"Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и страны. Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторами фестиваля "Вытокi" являются Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-

Фото Павла Орловского