2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Февраль в Беларуси в этом году ожидается холоднее обычного, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Среднемесячная температура воздуха ожидается на 1 градус ниже климатической нормы, местами около нее (норма - минус 2-6). Месячное количество осадков прогнозируется в пределах средних многолетних значений (27-45 мм)", - рассказали в Белгидромете.

Как отмечают климатологи, февраль по своему температурному режиму близок к январю. В отдельные годы температура в этом месяце может резко отличаться от средних многолетних значений. Холоднее обычного на 8-11 градусов было в феврале 1947, 1954, 1985, 1986 годов. Самым холодным за весь период метеорологических наблюдений считается февраль 1929 года: среднемесячная температура составила минус 17,1, что на 12,8 градуса ниже климатической нормы.

Теплая погода (на 5-6 градусов выше климатической нормы) отмечалась в феврале 1989, 1995, 2002, 2016 и 2020 годов. Самым теплым за весь более чем столетний период метеорологических наблюдений оказался февраль 1990 года со среднемесячной температурой воздуха плюс 2,6, что почти на 6,9 градуса теплее обычного.

Ночные температуры в феврале составляют 5-9 градусов мороза, но при вторжениях холодного воздуха из Арктики могут опускаться до минус 25 и ниже. Абсолютный минимум (минус 40,7) был отмечен на метеостанции Докшицы в ночь на 1 февраля 1956 года. Днем температура воздуха обычно бывает от минус 3 до плюс 1 градуса. Абсолютный максимум (плюс 17,2) зарегистрирован на метеостанции Брест днем 21 февраля 1990 года. В течение месяца обычно отмечается 10-17 дней с оттепелью. Продолжительность солнечного сияния за месяц составляет 59-70 часов.

За февраль снежный покров увеличивается, и к концу месяца, как правило, его средняя высота достигает 12-26 см, в южных регионах - 7-14 см. В среднем за месяц отмечается 12-18 дней с осадками, их норма составляет 27-45 мм. При циклоническом характере погоды месячное количество осадков увеличивается до 56-130 мм, превышая норму в 2-3 раза. В отдельные годы, когда преобладают антициклональные процессы, месячная сумма осадков уменьшается до 1-11 мм.

В среднем в феврале отмечается 1-4 дня с гололедными явлениями, 2-6 дней с изморозью, 3-8 дней c метелью и 2-11 дней с туманами.

"Прогнозы погоды на месяц разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами на неделю, на 2-3 суток и на сутки", - обратили внимание в Белгидромете.-0-

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