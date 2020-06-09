Филиал кафедры медиалингвистики и редактирования БГУ создан на базе центра НАН

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал кафедры медиалингвистики и редактирования БГУ создан на базе Центра изучения белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук. Новая структура ориентирована на формирование практических навыков у студентов специальностей "литературная работа" и "журналистика" и создание условий для реализации их научно-исследовательского потенциала. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Деятельность филиала позволит совершенствовать технологии и качество образовательного процесса путем эффективного использования материально-технической и производственной базы центра. Планируется привлекать сотрудников НАН к проведению занятий, разработке тем курсовых и дипломных работ с дальнейшим внедрением результатов научных исследований в практическую деятельность.

На базе филиала будут организованы научные и научно-практические мероприятия, учебная, производственная и преддипломная практика, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры. Деятельность филиала направлена также на методическое обеспечение учебных дисциплин и содействие изданию и обмену литературой.

Филиалы кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистики БГУ функционируют на базе УП "Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" и РУП "Издательство "Адукацыя i выхаванне".-0-