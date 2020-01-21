Философия света Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открывается персональная выставка художницы

Художественная галерея "АртХаос", расположенная в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра Dana Mall, начинает год с новой экспозиции. С 23 января здесь будет работать персональная выставка Марии Исаёнок "Светасофія жыцця".
Имя выпускницы Минского художественного училища, члена Союза художников Беларуси Марии Исаёнок внесено в словарь Кембриджского биографического центра. Ее работы находятся в художественных музеях Беларуси, России и Китая, в частных коллекциях многих стран мира. Искусствоведы отмечают высокие ноты лиризма и нежности в ее творчестве, и не удивительно, что картины мастера не оставляют зрителя равнодушным. Каждый замечает в них что-то свое, важное и светлое.
Свет – основа Бытия. "Да будет свет", – сказал Господь в третьем стихе "Бытия" вечной книги. Отражение того света в наших душах окрыляет и вдохновляет. И название, которое Мария Исаёнок дала своей новой выставке, не случайно – "Светасофія жыцця". Это симбиоз света и философии, это ощущение жизни, в котором важнейшее место занимают самые светлые, теплые воспоминания.
Что значит быть на светлой стороне Бытия? Просто уметь любить! Людей, страну, жизнь, свое прошлое и свое будущее. В картинах Марии Исаёнок любовь живет, она реальна и ощутима. Наполненные светом работы отражают то, что душе художника по-настоящему дорого.
Как рассказала Мария Исаёнок, выставка состоит из работ, написанных в разное время. "Это маленькие искорки моей жизни. В произведениях – то, что я любила и люблю", – объяснила концепцию экспозиции художница. Мир настолько прекрасен, что повторить его невозможно. Можно лишь создать свой собственный мир, который тоже окажется неповторимым, считает Мария Исаёнок.
Заглянуть в мир философии света и приглашает галерея "АртХаос".
Познакомиться с работами Марии Исаёнок, а также приобрести понравившиеся картины минчане и гости столицы смогут до 5 февраля. Художественная галерея "АртХаос" работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ "Dana Mall", ул. П. Мстиславца, 11. Вход свободный.