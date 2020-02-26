Финал девятого сезона конкурса "100 идей для Беларуси" состоится в Минске 2-3 марта

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2019 года состоится в Минске 2-3 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Девятый сезон республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" завершен. Для участия в финале конкурса мы пригласили в Минск авторов лучших проектов по итогам 47 отборочных туров: зональных, областных, минского городского, а также Национальной академии наук Беларуси. Они проходили с октября по декабрь и объединили более 500 молодых людей, - рассказала Наталья Столпинская. - В этом году финальные мероприятия мы проведем под эгидой экологической тематики. Чтобы привлечь внимание молодежи к теме экологически чистых материалов и их быстрой переработки, разработаны уникальные деревянные статуэтки, подарки участникам, площадки и одежда для волонтеров оформлены в эко-стиле".

Финал будет проходить два дня. В первый для участников предусмотрена speech-сессия по запуску проекта на рынке, поиску инвесторов и построению мотивационной стратегии в команде с выступлением ведущих спикеров и бизнес-тренеров от IT-академии Образовательного центра программирования и высоких технологий и ООО "ИнКата". Пройдет также интеллектуальная викторина "ПРО100 Quiz".

Во второй день состоится официальная церемония открытия. В конференц-центре отеля Marriott развернется экспозиция молодежных инновационных проектов "Навигатор идей". В нее войдут более 100 презентаций авторских разработок в таких номинациях, как "Общество, экономика и социальная сфера", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Био- и наноиндустрия", "Энергетика, в том числе атомная энергетика и энергоэффективность", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Химические технологии, нефтехимия", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Агропромышленные технологии и производство".

Центральным событием второго дня станет защита проектов перед экспертным советом, в состав которого войдут предприниматели, представители сфер по направлениям проекта, а также победители проекта прошлых лет. Завершит мероприятие торжественное награждение победителей в десяти номинациях в двух возрастных категориях: учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые. Они будут награждены дипломами, статуэтками и ценными подарками от партнеров проекта.

Все 20 победителей будут номинированы на гранты Белорусского инновационного фонда. 10 авторов наиболее перспективных проектов получат от фонда денежные средства в размере до 40 тарифных ставок на разработку бизнес-планов для их дальнейшего участия в республиканском конкурсе инновационных проектов.

Организаторами республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" являются БРСМ, Министерство образования, ГКНТ. Финал проводится при поддержке партнеров - IT-Academy, ООО "ИнКата", Ассоциации "БелБренд", ООО "АСБ-Лизинг". В девятом сезоне конкурса принимали участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет.-0-