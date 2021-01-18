Финал конкурса "Королева студенчества" пройдет онлайн

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал XXIX Международного межвузовского конкурса грации, таланта и артистического мастерства "Королева студенчества" пройдет сегодня онлайн в социальных медиа, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой учредители и организаторы одного из самых любимых в студенческой среде международных проектов приняли решение провести финал конкурса "Королева студенчества - 2020" в онлайн-формате. Со всеми его участницами можно будет познакомиться сегодня с 15.00 в одноименной группе в социальной сети " ВКонтакте". Нашу страну в конкурсе представят четыре белорусские грации. Девушки являются победителями и финалистами национального конкурса "Королева Весна" 2018-2019 годов, а также студентками БарГУ, МГУ имени Аркадия Кулешова, БГУ, БГПУ имени Максима Танка", - рассказала Юлия Зинкевич.

Для подведения итогов международное жюри встретится сегодня с 16.00 до 18.00 дистанционно посредством платформы Zoom. "Программа международного финала состоит из трех конкурсов: "Фотообраз", "Видеовизитка", "Творческий". Девушки представят фотообразы в национальных костюмах, в молодежном луке и в образе невест. В видеопрезентации они расскажут о себе, своих достижениях в различных сферах студенческой жизни. Мы ожидаем, что третий конкурс раскроет творческие таланты и способности финалисток, которые выступят в одном из видов искусства: вокал, танец, художественное слово, оригинальный жанр, игра на музыкальных инструментах", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

По итогам программы жюри определит трех лучших. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 25 января в Москве. Обладательницы титулов "Королева студенчества", "Первая вице-Королева студенчества", "Вторая вице-Королева студенчества" встретятся в Татьянин день (День студента) в студии штаб-квартиры Российского союза молодежи, где состоится церемония награждения. Традиционно девушки станут обладателями королевских корон. К слову, на этом сам конкурс не завершится. С 19 по 23 января "ВКонтакте" состоится зрительское интернет-голосование за титул "Королева зрительских симпатий - 2020", где каждый желающий сможет отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку.

Учредителями и организаторами конкурса выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. Все его финалистки могут быть рекомендованы для участия в международных фестивалях, презентациях, выставках, концертных и телевизионных программах, в проведении благотворительных и рекламных акций, съемках фильмов.-0-