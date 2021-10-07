Финал конкурса молодых международников СНГ проходит в Москве

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Финал конкурса молодых международников СНГ им.А.А.Громыко проходит в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Открывая финальный тур состязания, директор Института Европы Российской академии наук Алексей Громыко напомнил, что этот проект вырос из ранее проводившегося аналогичного белорусско-российского конкурса. В нынешний раз в конкурсе приняло участие рекордное число участников - 513. В финал вышли 55 молодых ученых-международников, госслужащих, аналитиков, представляющих 11 стран СНГ. Больше всего претендентов на победу из Беларуси и России.

Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович отметил, что конкурс молодых международников стран СНГ приобретает все большую популярность. За три года его существования количество участников выросло в четыре раза, они представляют 183 вуза стран Содружества. Вячеслав Данилович назвал отрадным тот факт, что наиболее популярными темами представленных работ стали проблемы интеграции на постсоветском пространстве, безопасности, стратегической стабильности, сохранения исторической памяти, противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны.

Ректор Полоцкого государственного университета, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Олег Романов констатировал, что представленные в финале работы соответствуют самым высоким требованиям. По его словам, конкурс позволяет молодым людям не только реализовать свой потенциал, но и внести вклад в устойчивое развитие и безопасность своих стран.

Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследований им.А.А.Громыко, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Институт Европы РАН при поддержке МГИМО МИД России, Евразийской экономической комиссии и Постоянного комитета Союзного государства. Финансирование проекта осуществляется за счет средств гранта Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ. Победители этого научного состязания будут объявлены 8 октября в МГИМО МИД России.-0-