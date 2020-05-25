Финал конкурса "Студент года" в БГПУ пройдет онлайн

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса "Студент года" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка будет проходить с 26 по 29 мая в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Из 56 студентов, принимавших участие в первом этапе конкурса, в финал прошли 32. Финалисты в номинации "Учебно-профессиональная деятельность" готовят эссе "Я - педагог XXI века". Также им будет предложено решить кейсы - непростые задачи, с которыми педагог может столкнуться в своей профессиональной деятельности. Участники в номинации "Научно-исследовательская деятельность" презентуют одну из своих опубликованных научных статей. Их ожидает дискуссия по вопросам научной новизны и практической значимости результатов проведенного исследования. Конкурсанты в номинации "Молодежное лидерство" готовят видео, где расскажут о себе и своих достижениях. Кроме того, члены жюри им предложат решить проблемные ситуации из студенческой жизни. В номинации "Художественно-творческая деятельность" финалисты представят видеовыступление "БГПУ: мое будущее началось здесь!" и творческий номер. В номинации "Спортивно-оздоровительная деятельность" участники презентуют видеоинтервью с известным спортсменом или человеком, который активно занимается физической культурой, и видео "Зарядка для БГПУ". Также жюри оценит фотоработы студентов, которые представляют собой косплеи на известную спортивную фотографию.

По итогам финала конкурса "Студент года" будут определены победители в каждой из пяти номинаций. Им будут вручены статуэтки - уменьшенные копии скульптурной композиции "Учительница первая моя", дипломы и памятные подарки.-0-