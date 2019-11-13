Финал международного молодежного проекта "100 идей для СНГ" состоится в Баку

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по делам молодежи государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет 14-15 ноября в Баку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники встречи рассмотрят четырнадцать вопросов. В частности, своим опытом реализации государственной молодежной политики поделятся представители Азербайджана. Члены совета обсудят реализацию Концепции развития сотрудничества в поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения и Стратегии международного молодежного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года, а также подготовку проекта следующей стратегии, которая будет рассчитана на 2021-2030 годы.

Планируется рассмотреть вопросы, касающиеся проведения Форума молодежных общественных организаций стран Содружества в 2019 году, социальной поддержки молодежи, развития молодежного предпринимательства, взаимодействия национальных молодежных общественных объединений с Европейским молодежным форумом. Участники заседания также обсудят проекты положений "Молодежная столица СНГ" и о Международном молодежном форуме государств Содружества по Целям устойчивого развития, разработку перечня индикаторов положения молодежи в странах СНГ.

На полях заседания совета пройдет международный этап (финал) международного молодежного проекта стран Содружества "100 идей для СНГ". Проект инициирован в 2013 году и направлен на привлечение молодежи стран Содружества к решению задач в перспективном инновационном развитии экономики государств.

"100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года и состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала). Его участниками могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из стран СНГ, представившие авторские проекты в восьми номинациях: "Промышленные технологии и производство", "Химические технологии и биотехнологии", "Культура", "Образование", "Здравоохранение", "Медицина, медицинская техника и технологии, фармация", "Информационные технологии (IT-сфера)", "Гостеприимство: туризм и национальная культура".-0-