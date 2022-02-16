Финал проекта "100 идей для Беларуси" состоится 22 февраля

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал 11-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" состоится в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" 22 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Руководство индустриального парка не понаслышке знает о нашем проекте, ведь в 2019 году "стоидейщик" Алексей Зайцев привез серебро из Китая с престижнейшего международного конкурса "Интернет+" по инновациям и предпринимательству среди студентов и выпускников высших учебных заведений. Поэтому с определением площадки для выставки инноваций молодых белорусов вопросов не возникло. "Великий камень" подставил нам плечо. Вместе мы создадим молодым разработчикам все условия для комфортной работы - презентации проектов и их защиты, - рассказала Наталья Стопинская. - На протяжении года для участников конкурса мы организовали более ста специализированных спич-сессий, вебинаров и мастер-классов по созданию презентаций, продвижению и реализации их разработок. В финале авторам проектов предстоит защищать свои разработки перед экспертным советом в формате два плюс три: три минуты на рассказ об идее и две минуты на общение с экспертами. Сделать выступление более ярким и уверенным поможет сегодняшний образовательный онлайн-интенсив от директора digital-агентства и победителя республиканского конкурса "Предприниматель года" Андрея Лапина".

По ее словам, на победу в республиканском финале претендует 120 авторских разработок в десяти номинациях в двух возрастных категориях. В 2021 году в оргкомитет проекта поступило 1,1 тыс. заявок, состоялось 66 отборочных туров, в финал прошли 120 авторских проектов. "Экспозиция выставки-презентации традиционно будет сформирована по основным кластерам: "Энергетика", "Агропромышленные технологии и фермерство", "Промышленные и строительные технологии", "Здравоохранение", "Химические технологии, нефтехимия", "Информационно-коммуникационные технологии", "Экология", "Национальная безопасность", "Общество и социальная сфера", "Лучшая бизнес-идея", также дополнительных - "Реализовано", где будет представлено 18 реализованных разработок", и "Год исторической памяти", - добавила представитель ЦК БРСМ.

Наталья Столпинская отметила, что за последние годы это будет один из крупнейших гранд-финалов. "Мы делаем все, чтобы ребятам запомнились торжественные церемонии открытия и награждения победителей, масштабные интерактивные площадки, на которых в перерыве между выставкой и защитой они смогут перевести дух, поиграть в современные компьютерные игры, финансовый футбол, сделать фото на тематических локациях. В преддверии республиканского референдума одним из важных мероприятий станет открытый диалог "Сила Основного закона", - подчеркнула она. - В ходе дискуссии молодые разработчики смогут напрямую задать руководству страны интересующие вопросы, тем более что ст.51 обновленной Конституции закрепляет право на охрану законом интеллектуальной собственности. К, слову на выставке будет работать импровизированный участок для голосования, где можно будет написать свои пожелания любимой стране".

Молодежный проект реализуется Белорусским республиканским союзом молодежи и Государственным комитетом по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. "В этом году генеральными партнерами проекта выступили ОАО "АСБ Беларусбанк", который объединяет в отраслевом комитете БРСМ молодежь банка в единую команду, и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, с которым в ближайшее время Союз молодежи планирует заключить соглашение о сотрудничестве. Для нас это особенно важно, поскольку оно предусматривает форму финансовой поддержки для победителей "100 идей для Беларуси" и интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер", - добавила руководитель проекта.-0-