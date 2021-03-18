Финал проекта "100 идей для СНГ" планируют провести в октябре в Капане

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось первое заседание организационного комитета международного этапа (финала) международного молодежного проекта государств - участников СНГ "100 идей для СНГ", реализуемого в 2020-2021 годах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"В нынешнем году финальные мероприятия проекта планируется провести в октябре в городе Капан - молодежной столице Армении 2021 года. В связи с этим на заседании председательствовал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян, - рассказали в пресс-службе. - Члены оргкомитета рассмотрели вопросы, касающиеся процедуры отбора авторских проектов в странах Содружества (до десяти от каждого государства), обсудили ход подготовки мероприятий международного этапа проекта - выставки-презентации и конкурса авторских проектов".

Была также обсуждена форма предоставления заявки и материалов по авторскому проекту, в том числе для последующего размещения в банке данных об инновационных молодежных проектах и их авторах.

Участники заседания внесли предложения по кандидатурам от своих государств в состав экспертного совета для оценки авторских проектов.

Проект "100 идей для СНГ" - единственное комплексное мероприятие в сфере молодежной политики, положение о котором утверждено решением Совета глав правительств СНГ. Его основная цель - активизация инновационной деятельности молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития государств Содружества. Проект также направлен на установление и развитие контактов между представителями молодежи разных стран, разделяющими общие интересы и обладающими соответствующими творческими или академическими способностями, содействие формированию в молодежной среде деловой и инновационной культуры.-0-