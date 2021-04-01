Финал республиканского конкурса "Школа безопасности" в университете МЧС пройдет 2 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап республиканского конкурса "Школа безопасности" среди учащихся учреждений общего среднего образования пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 2 апреля. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Участниками станут лучшие знатоки основ безопасности жизнедеятельности, занявшие первые места в районных, а затем и в областных этапах конкурса. Они делятся на три возрастные группы: 1-4-е классы, 5-8-е классы и 9-11-е классы. "Ребята приедут в столицу сегодня, а сами конкурсные испытания стартуют 2 апреля. Они включают в себя "Тестирование", конкурс "Я расскажу вам…" (каждый участник выступает в течение минуты на определенную тему), "Финал" (5 участников борются за баллы) и командный брейн-ринг. Затем будут подведены итоги и состоится награждение победителей", - рассказал Андрей Садовский.

Помимо конкурсной программы, для участников запланированы также экскурсия в Образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС и другие мероприятия.

"Школа безопасности" - проект Университета гражданской защиты МЧС, направленный на углубленное изучение и закрепление учащимися учреждений общего среднего образования основ безопасности жизнедеятельности. Впервые конкурс прошел в вузе в 2007 году и с тех пор приобрел популярность среди школьников.-0-