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10 декабря 2019, 09:49

Финал республиканского конкурса "Студент года" пройдет в Минске

Финалисты конкурса во время встречи с хоккеистом Михаилом Грабовским. Фото БРСМ
Финалисты конкурса во время встречи с хоккеистом Михаилом Грабовским. Фото БРСМ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса "Студент года" пройдет сегодня в Минском городском дворце культуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

В финальном шоу примут участие 10 победителей отборочных туров - два от Витебской области, по одному от Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, четверо от столицы. "Имя лучшего студента Беларуси назовут ближе к 20.00, но до этого финалистам предстоит покорить жюри в конкурсах студенческой презентации "Будем знакомы", интеллектуального и ораторского мастерства "#ВПрофессии", а также в творческом конкурсе, который подчеркнет все таланты ребят", - рассказала Юлия Зинкевич.

Слоган конкурса нынешнего года - "Открывая себя". "Ребята приехали в Минск не с пустыми руками, каждый из них привез ключ: металлический, деревянный, а кто-то даже виртуальный. Этот ключ как талисман будет сопровождать их на протяжении всех финальных испытаний", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Хедлайнером студенческого шоу станет фронтмен известной белорусской рок-группы "Без билета", а перед началом торжественной церемонии награждения участники финала презентуют зрителям рэп-композицию "Топ-10 в финале". "Ее автором стал один их финалистов проекта Дмитрий Березовский. К слову, он написал эту песню за одну ночь. Главный приз конкурса - аудиосистема SVEN и путешествие по Европе", - подчеркнула Юлия Зинкевич.

Традиционно пользователи соцсетей определят победителя в номинации "Студент года онлайн". Голосование проходит в официальной группе БРСМ в социальной сети "ВКонтакте" и аккаунте в Instagram. Стоит также отметить, что все участники гранд-финала - отличники учебы, являются стипендиатами специальных фондов, участниками научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, а также ведут активную общественную деятельность.

Ребята находятся в Минске с 5 декабря: репетируют, участвуют в мастер-классах и культурно-образовательной программе. В частности, дискуссия на тему пользы книги развернулась на днях в Национальной библиотеке с участием заместителя министра информации Игоря Бузовского и директора учреждения Романа Мотульского. Во время молодежного квартирника "#ОткрываяСебя" ребята пообщались с первым секретарем ЦК БРСМ, членом Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Дмитрием Воронюком. Кроме того, они посетили хоккейный матч "Динамо-Минск" - ЦСКА и встретились с Михаилом Грабовским.

"Самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ и тренер ХК "Динамо-Минск" пожелал ребятам работать на результат и никогда не сдаваться. Приятным подарком стали стильные шарфы с символикой клуба. Но самый запоминающийся момент - финалистов приветствовал 14-тысячный зал болельщиков", - добавила Юлия Зинкевич.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-

Фото БРСМ

Кирилл Громов
Кирилл Громов
Елизавета Абрамкина
Елизавета Абрамкина
Березовский Дмитрий
Березовский Дмитрий
Нестерук Артем
Нестерук Артем
Ян Острожицкий
Ян Острожицкий
Эрика Конюхова
Эрика Конюхова
Яна Пузевич
Яна Пузевич
Мария Соловьева
Мария Соловьева
Дарья Павловская
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