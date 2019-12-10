Финал республиканского конкурса "Студент года" пройдет в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса "Студент года" пройдет сегодня в Минском городском дворце культуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

В финальном шоу примут участие 10 победителей отборочных туров - два от Витебской области, по одному от Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, четверо от столицы. "Имя лучшего студента Беларуси назовут ближе к 20.00, но до этого финалистам предстоит покорить жюри в конкурсах студенческой презентации "Будем знакомы", интеллектуального и ораторского мастерства "#ВПрофессии", а также в творческом конкурсе, который подчеркнет все таланты ребят", - рассказала Юлия Зинкевич.

Слоган конкурса нынешнего года - "Открывая себя". "Ребята приехали в Минск не с пустыми руками, каждый из них привез ключ: металлический, деревянный, а кто-то даже виртуальный. Этот ключ как талисман будет сопровождать их на протяжении всех финальных испытаний", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Хедлайнером студенческого шоу станет фронтмен известной белорусской рок-группы "Без билета", а перед началом торжественной церемонии награждения участники финала презентуют зрителям рэп-композицию "Топ-10 в финале". "Ее автором стал один их финалистов проекта Дмитрий Березовский. К слову, он написал эту песню за одну ночь. Главный приз конкурса - аудиосистема SVEN и путешествие по Европе", - подчеркнула Юлия Зинкевич.

Традиционно пользователи соцсетей определят победителя в номинации "Студент года онлайн". Голосование проходит в официальной группе БРСМ в социальной сети "ВКонтакте" и аккаунте в Instagram. Стоит также отметить, что все участники гранд-финала - отличники учебы, являются стипендиатами специальных фондов, участниками научных конференций, предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей, а также ведут активную общественную деятельность.

Ребята находятся в Минске с 5 декабря: репетируют, участвуют в мастер-классах и культурно-образовательной программе. В частности, дискуссия на тему пользы книги развернулась на днях в Национальной библиотеке с участием заместителя министра информации Игоря Бузовского и директора учреждения Романа Мотульского. Во время молодежного квартирника "#ОткрываяСебя" ребята пообщались с первым секретарем ЦК БРСМ, членом Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Дмитрием Воронюком. Кроме того, они посетили хоккейный матч "Динамо-Минск" - ЦСКА и встретились с Михаилом Грабовским.

"Самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ и тренер ХК "Динамо-Минск" пожелал ребятам работать на результат и никогда не сдаваться. Приятным подарком стали стильные шарфы с символикой клуба. Но самый запоминающийся момент - финалистов приветствовал 14-тысячный зал болельщиков", - добавила Юлия Зинкевич.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-

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