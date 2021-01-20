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20 января 2021, 16:52

Финал республиканского конкурса "Студент года" состоится 28 января в Минске

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса "Студент года" состоится 28 января в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"Финалисты приедут в Минск уже 22 января. Для них подготовлена насыщенная программа. Так, 22 января они приглашены на торжественную церемонию вручения республиканской молодежной премии, где будет дан старт онлайн-голосованию проекта "Студент года". Уже на следующий день состоится тренинг на знакомство. Также запланированы мастер-класс "Актерское мастерство" и "Личный бренд". Кроме того, ребята посетят Музей современной белорусской государственности и Белтелерадиокомпанию, где примут участие в съемках программы "Ничего себе News". На 27 января запланировано проведение заочного этапа. В частности, пройдут конкурс ораторского мастерства и защита проектов. Финальное шоу конкурса "Студент года" состоится 28 января", - рассказала Юлия Зинкевич.

Как сообщалось, областные и минский городской этапы конкурса состоялись с 23 октября по 13 ноября 2020 года. Для участников были подготовлены разнообразные конкурсные испытания, где они могли проявить свой артистизм, ораторское мастерство, интеллектуальные и творческие способности. Испытания прошли как в очном, так и заочном форматах. В итоге определены 11 финалистов - четверо юношей и семь девушек.

Так, Брестскую область будет представлять студент 3-го курса исторического факультета БрГУ имени А.С.Пушкина Владислав Макаревич. Честь Витебского региона будет отстаивать студент 3-го курса факультета экономики и бизнес-управления Витебского государственного технологического университета Владислав Мирончик. От Гомельской области в финальных соревнованиях сразится студентка 4-го курса факультета управления процессами перевозок Белорусского государственного университета транспорта Дарья Гелец. Студентка 5-го курса лечебного факультета Гродненского государственного медицинского университета Анастасия Хлюпина также поборется за звание "Студент года - 2020".

Могилевскую область в финале будут представлять две участницы. Студентка 3-го курса факультета педагогики и психологии детства Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова и студентка 3-го курса инженерно-экономического факультета Белорусско-российского университета Арина Сафонова. Учащийся 3-го курса факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Владислав Федюкович также прошел в финал, как и курсант 2-го курса факультета техносферной безопасности Университета гражданской защиты МЧС Екатерина Рудович. Минск на республиканском этапе представят студентка 2-го курса факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства Белорусского национального технического университета Елена Метлушко и студентка 2-го курса Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Ксения Брыкун. Конкуренцию девушкам в финале составит курсант 3-го курса военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Кирилл Гиро - чемпион вооруженных сил по армейскому рукопашному бою 2019-2020 годов.

В конкурсе состязаются студенты дневной формы обучения учреждений высшего образования. Это молодые люди, которые ведут активную научную, творческую, спортивную, общественную жизнь и имеют средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8,0. "Республиканский финал мы планируем провести в начале декабря, где и станет известно имя "Студента года - 2020", - добавила Юлия Зинкевич.

Студенческий проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-

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