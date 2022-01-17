Финал российско-белорусского конкурса "Королева студенчества" пройдет в Ставрополе

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал юбилейного 30-го российско-белорусского конкурса красоты и творчества "Королева студенчества - 2021" состоится с 19 по 25 января в Ставрополе, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Варвара Серова.
"В состав участниц конкурса вошли 12 победительниц национальных этапов конкурса. Беларусь будут представлять 4 участницы: "Королева студенчества Беларуси 2021" студентка Витебского государственного технологического университета Валерия Фомченко, "I вице-Королева студенчества Беларуси 2021" студентка ВГТУ Виктория Воробьева, "Королева творчества Беларуси" студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Карина Сорговицкая, "Королева студенчества Вдохновения Беларуси" студентка Международного университета "МИТСО" Арина Кулик", - рассказала Варвара Серова.
В рамках юбилейной конкурсной программы состоятся акции, тематические фотосессии, пресс-конференции. "21 января в день освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков участницы конкурса посетят мемориал "Огонь вечной славы". Участницы встретятся с женщинами-ветеранами Великой Отечественной войны и с успешными многодетными матерями. Также пройдет мероприятие с выносом больших полотен белорусского и российского флагов", - отметила секретарь ЦК БРСМ.
Финальный этап конкурса запланирован на 24 января. "Финалистки сразятся в ораторском, интеллектуальном, творческом конкурсах, дефиле в свадебных платьях, национальных костюмах и вечерних нарядах", - добавила Варвара Серова.
Организаторами конкурса выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи. В 2022 году конкурс проходит при поддержке правительства Ставропольского края.-0-