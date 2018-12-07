7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистки "Мисс Беларусь - 2018" организовали флешмоб в поддержку Марии Василевич на "Мисс мира", оставляя сообщения в соцсетях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной школы красоты.

"Финалисток "Мисс Беларусь - 2018" можно, пожалуй, назвать одними из самых дружных в истории национального конкурса. Девушки не раз признавались в интервью, что на протяжении всех этапов соревнования находили взаимопонимание и были опорой друг для друга. После финала они продолжили хорошо общаться. Вот и сейчас красавицы организовали флешмоб в поддержку Марии Василевич, которая представляет нашу страну на конкурсе "Мисс мира", - отметили в пресс-службе.

"Вторая вице-мисс Беларусь" Анастасия Лавринчук оставила пост в Instagram в поддержку подруги: "Машенька, мы волнуемся вместе с тобой, понимаем, как тебе сейчас непросто, когда на тебя смотрит вся страна и весь мир. Для нас ты все равно №1, есть и будешь! Остался всего один день до финала. Проживи этот день с радостью, запомни его - ведь это часть твоей истории!"

"Мисс зрительских симпатий" Мария Первий, которая в настоящий момент работает во Вьетнаме по модельному контракту, также передала видеопривет. "Никакие расстояния, шумные страны и разные часовые пояса не помешают нам быть рядом с тобой. Ты сама все знаешь, а если не знаешь - мы напомним. Ты лучшая", - сказала девушка.

"Мисс дружба" Ксения Весельская сделала плакат с ободряющим слоганом "Maria Vasilevich is our Miss World 2018 #MissWorld2018" и попросила знакомых, однокурсников и преподавателей с ним сфотографироваться для Instagram stories.

Финалистка "Мисс Беларусь - 2018" Лидия Лис сейчас находится в Индии. Она сняла видео в поддержку Марии Василевич на берегу океана, подкрепив подписью: "Дорогая Маша! Помни! Ты всегда в наших сердцах. Белорусские девушки самые красивые. Я хочу, чтобы ты была сильной и ничего не боялась!"

Финал "Мисс мира" состоится 8 декабря, шоу будет показано в 23.00 на телеканале ОНТ. Мария Василевич вернется в Беларусь 10 декабря.-0-