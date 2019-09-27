ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 сентября 2019
Минск Ясно +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:48 Пробег памяти Машерова соберет в Сенно около 1 тыс. участников Регионы
08:38 В IT-академии Витебского технологического университета появились новые направления Регионы
08:32 Моноспектакль, пластическую драму и сказку представит молодежный театр из Кишинева в Гомеле Культура
08:09 Областная акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Логойском лесхозе Регионы
08:00 Финалистов проекта "Властелин села" объединяет трудолюбие и любовь к родной земле - секретарь БРСМ Общество
07:46 Егор Мещеряков включен в состав комиссии спортсменов ФИБА Спорт
07:41 Белорусские легкоатлеты стартуют на ЧМ в Дохе Спорт
07:02 США вводят санкции против Рауля Кастро В мире
07:00 Лукашенко: в Беларуси рассчитывают на дальнейшее углубление плодотворного партнерства с Туркменистаном Президент
07:00 Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня Общество
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с украинскими СМИ, развитие нефтеотрасли и номинант от Беларуси на "Оскар" Общество
06:27 Сборная Словении вышла в финал ЧЕ по волейболу среди мужских команд Спорт
04:48 Макей: мир становится близок к точке невозврата без решительных действий в борьбе с изменением климата Политика
04:37 Беларусь планирует совместно с ЕЭК провести форум по Целям устойчивого развития Политика
04:24 Беларусь призывает страны ООН принять меры для обеспечения международной информационной безопасности Политика
04:11 Макей напомнил ООН об угрозе размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности Политика
04:07 Макей: следующий саммит ООН не должен стать очередным протокольным мероприятием, иначе проиграют все Политика
03:55 Макей в ООН: вопрос обеспечения мира и безопасности остро стоит на повестке дня человечества Политика
00:50 В Канаде столкнулись автобус и автодом – пострадали трое детей В мире
00:25 В Сочи стартовал российский этап чемпионата мира "Формулы-1" Спорт
26.09.19
26.09.19 23:58 Внучка королевы Елизаветы II выходит замуж Калейдоскоп
26.09.19 23:30 Умер советский космонавт Геннадий Манаков В мире
26.09.19 23:00 Футболистки "Минска" впервые вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт
26.09.19 22:57 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,0 В мире
26.09.19 22:53 Нефтяные пятна обнаружены на пляжах северо-востока Бразилии В мире
26.09.19 22:42 Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Минске Происшествия
26.09.19 22:35 Сенат США продлил финансирование правительства до 21 ноября В мире
26.09.19 22:34 Белорусско-германское торговое и инвестиционное сотрудничество обсуждено на встрече в МИД Политика
26.09.19 22:30 Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке В мире
26.09.19 22:22 Авансовая мотивация труда молодых специалистов может усилить их профессиональную отдачу - Лабушев Регионы
Все новости
Все новости
Общество
27 сентября 2019, 08:00

Финалистов проекта "Властелин села" объединяет трудолюбие и любовь к родной земле - секретарь БРСМ

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" объединяет трудолюбие и любовь к родной земле. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала секретарь ЦК БРСМ, координатор проекта Юлия Зинкевич.

Финал проекта состоится 28 сентября в агрогородке Раков Воложинского района. Он завершит программу Республиканского форума сельской молодежи, который сегодня открывается в Минске. Главными героями популярного конкурса станут шесть семей из всей областей.

"В числе финалистов семьи Александра и Марии Новицких из агрогородка Вулька-2 Лунинецкого района Брестской области, Александра и Елены Тетера из агрогородка Кушлики Полоцкого района Витебской области, Бориса и Юлии Ярош из агрогородка Криничный Мозырского района Гомельской области, Виктора и Натальи Янкович из городского поселка Острино Щучинского района Гродненской области, Петра и Ольги Мечковских из агрогородка Лебедево Молодечненского района Минской области, Василия и Екатерины Федотовых из агрогородка Барчицы Кировского района Могилевской области. Это молодые люди разных профессий - трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, педагоги, экономисты и даже анестезиолог-реаниматолог. Всех их объединили воля к победе, трудолюбие и любовь к родной земле - сельской местности, где они ведут хозяйство и воспитывают детей", - рассказала Юлия Зинкевич.

Как отмечают участники республиканского финала, семьи у них крепкие, дружные, а секрет благополучия заключается в заботе друг о друге и о детях, верности и уважении, сохранении семейных традиций, которые образуют цепочку прочной связи между поколениями. За почетный титул "Властелин села" и главный приз - культиватор им предстоит не только посоревноваться в различных конкурсах, но и подтвердить лидерство в формате театрализованного представления "Вітаем па-беларуску" - презентовать свою семью, ее традиции и увлечения, продемонстрировать "Выставу дасягненняў сямейнай гаспадаркі", объединившую в единой экспозиции предметы семейного творчества, достижения в работе и, конечно же, гостеприимство.

В конкурсе "Па дровы" семьям предстоит распилить на время бревна ручной пилой "Дружба", наколоть дрова и складировать чурки в поленницу, во время состязания "Сялянскiя прысмакi" - приготовить на специальной деревянной колоде белорусские драники. "Майстэрскі промысел" покажет, как семьи смогут смастерить из куска древесины и расписать разделочную доску, "Цуд палёў" - конкурс на создание скульптуры из соломы. К слову, в общий победный зачет войдут и результаты конкурса видеороликов "Лепшы сельскі падворак". Голосование за семейные мини-фильмы проходит по 28 сентября в официальной группе БРСМ "ВКонтакте", а также на Youtubе-канале.

"Сразу после торжественного открытия праздника в Ракове состоится молодежная патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Финалисты конкурса вместе со своими детьми возложат цветы к стеле "В память погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны" и почтут память воинов-освободителей минутой молчания. Семьи также поддержат проект БРСМ "Парк семейных деревьев" и заложат в Ракове семейную аллею из туй - деревьев жизни", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Во время конкурсной программы также запланирована презентация республиканского молодежного семейного проекта БРСМ - "ПапаЗал". "В его основе заложена не только популяризация здорового образа жизни, но и развитие института семьи и отцовства. Нам поможет организовать работу "ПапаЗала" мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту и дважды отец Игорь Сигневич со своей командой. Папы-финалисты и их дети будут приглашены в этот импровизированный клуб. Уверена, что к ним присоединятся местные жители и гости праздника", - сказала Юлия Зинкевич.

Кульминацией молодежного праздника станет церемония награждения семьи-победителя проекта. "Вместе с тем все финалисты уже стали победителями у себя в районах и на областных состязаниях. Для всех в подарок подготовлены денежные сертификаты в размере 80 базовых величин каждый. За второе и третье места семьям дополнительно будет вручена бытовая техника. Каждая семья увезет с собой по велосипеду, а детей порадуют мягкими игрушками", - добавила координатор проекта.

Организаторами конкурса выступают БРСМ, министерства сельского хозяйства и продовольствия, образования, Миноблисполком, Воложинский райисполком. Партнеры проекта "Властелин села" - Белагропромбанк и Белорусский союз женщин. Конкурс проводится при поддержке ОАО "Слодыч" и СП "Белита" ООО.-0-

Теги
БРСМ проект сельское хозяйство
Новости рубрики Общество
Фото из архива Православные верующие празднуют Воздвижение Креста Господня
Картина дня: встреча Лукашенко с украинскими СМИ, развитие нефтеотрасли и номинант от Беларуси на "Оскар"
В центре внимания спорт и перепись населения: как в школах проходит единый день информирования
Алоизия Вергеттер Беларусь и Австрия на симпозиуме в Вене обсудят увековечение памяти погибших в Тростенце
Наталья Кочанова В Беларуси уделяется серьезное внимание поддержке общественных организаций - Кочанова
Свою победу Сергей Авраменко ждал три года. "Поздравила даже бывшая жена!" "Мечтал свозить дочку к морю!" Строитель из поселка Свислочь выиграл 100 000 рублей
Главное
Лукашенко об отношениях Беларуси с Украиной: они зависят только от нас самих
В Беларуси уделяется серьезное внимание поддержке общественных организаций - Кочанова
Макей в ООН: вопрос обеспечения мира и безопасности остро стоит на повестке дня человечества
Беларусь впервые широко представлена на выставке в Дубае
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с украинскими СМИ, развитие нефтеотрасли и номинант от Беларуси на "Оскар"
Лукашенко: у Беларуси нет потенциальных врагов, но мы готовы отразить угрозу с любых направлений
Лукашенко о предстоящей встрече с Зеленским: мы с ним общий язык найдем
"Мечтал свозить дочку к морю!" Строитель из поселка Свислочь выиграл 100 000 рублей
Беларусь призывает страны ООН принять меры для обеспечения международной информационной безопасности
КГК Беларуси планирует развивать международное сотрудничество в области финансового контроля
Макей напомнил ООН об угрозе размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности
На "Оскар" от Беларуси номинирован документальный фильм "Дебют"
Андрей Арямнов завоевал серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе
Руководство госорганов в октябре проведет приемы граждан в Совмине
Заморозки ожидаются по северо-востоку Беларуси 27 сентября
Скончался бывший президент Франции Жак Ширак
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": мобильное приложение "О!плати" − приятные инновации
"Белнефтехим" будет придерживаться стратегии поэтапной корректировки цен на топливо
Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 20 человек
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.