Финалистов проекта "Властелин села" объединяет трудолюбие и любовь к родной земле - секретарь БРСМ

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" объединяет трудолюбие и любовь к родной земле. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала секретарь ЦК БРСМ, координатор проекта Юлия Зинкевич.

Финал проекта состоится 28 сентября в агрогородке Раков Воложинского района. Он завершит программу Республиканского форума сельской молодежи, который сегодня открывается в Минске. Главными героями популярного конкурса станут шесть семей из всей областей.

"В числе финалистов семьи Александра и Марии Новицких из агрогородка Вулька-2 Лунинецкого района Брестской области, Александра и Елены Тетера из агрогородка Кушлики Полоцкого района Витебской области, Бориса и Юлии Ярош из агрогородка Криничный Мозырского района Гомельской области, Виктора и Натальи Янкович из городского поселка Острино Щучинского района Гродненской области, Петра и Ольги Мечковских из агрогородка Лебедево Молодечненского района Минской области, Василия и Екатерины Федотовых из агрогородка Барчицы Кировского района Могилевской области. Это молодые люди разных профессий - трактористы-машинисты, животноводы, полеводы, педагоги, экономисты и даже анестезиолог-реаниматолог. Всех их объединили воля к победе, трудолюбие и любовь к родной земле - сельской местности, где они ведут хозяйство и воспитывают детей", - рассказала Юлия Зинкевич.

Как отмечают участники республиканского финала, семьи у них крепкие, дружные, а секрет благополучия заключается в заботе друг о друге и о детях, верности и уважении, сохранении семейных традиций, которые образуют цепочку прочной связи между поколениями. За почетный титул "Властелин села" и главный приз - культиватор им предстоит не только посоревноваться в различных конкурсах, но и подтвердить лидерство в формате театрализованного представления "Вітаем па-беларуску" - презентовать свою семью, ее традиции и увлечения, продемонстрировать "Выставу дасягненняў сямейнай гаспадаркі", объединившую в единой экспозиции предметы семейного творчества, достижения в работе и, конечно же, гостеприимство.

В конкурсе "Па дровы" семьям предстоит распилить на время бревна ручной пилой "Дружба", наколоть дрова и складировать чурки в поленницу, во время состязания "Сялянскiя прысмакi" - приготовить на специальной деревянной колоде белорусские драники. "Майстэрскі промысел" покажет, как семьи смогут смастерить из куска древесины и расписать разделочную доску, "Цуд палёў" - конкурс на создание скульптуры из соломы. К слову, в общий победный зачет войдут и результаты конкурса видеороликов "Лепшы сельскі падворак". Голосование за семейные мини-фильмы проходит по 28 сентября в официальной группе БРСМ "ВКонтакте", а также на Youtubе-канале.

"Сразу после торжественного открытия праздника в Ракове состоится молодежная патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого". Финалисты конкурса вместе со своими детьми возложат цветы к стеле "В память погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны" и почтут память воинов-освободителей минутой молчания. Семьи также поддержат проект БРСМ "Парк семейных деревьев" и заложат в Ракове семейную аллею из туй - деревьев жизни", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Во время конкурсной программы также запланирована презентация республиканского молодежного семейного проекта БРСМ - "ПапаЗал". "В его основе заложена не только популяризация здорового образа жизни, но и развитие института семьи и отцовства. Нам поможет организовать работу "ПапаЗала" мастер спорта международного класса, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту и дважды отец Игорь Сигневич со своей командой. Папы-финалисты и их дети будут приглашены в этот импровизированный клуб. Уверена, что к ним присоединятся местные жители и гости праздника", - сказала Юлия Зинкевич.

Кульминацией молодежного праздника станет церемония награждения семьи-победителя проекта. "Вместе с тем все финалисты уже стали победителями у себя в районах и на областных состязаниях. Для всех в подарок подготовлены денежные сертификаты в размере 80 базовых величин каждый. За второе и третье места семьям дополнительно будет вручена бытовая техника. Каждая семья увезет с собой по велосипеду, а детей порадуют мягкими игрушками", - добавила координатор проекта.

Организаторами конкурса выступают БРСМ, министерства сельского хозяйства и продовольствия, образования, Миноблисполком, Воложинский райисполком. Партнеры проекта "Властелин села" - Белагропромбанк и Белорусский союз женщин. Конкурс проводится при поддержке ОАО "Слодыч" и СП "Белита" ООО.-0-