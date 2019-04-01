Финалисты и победители конкурса "100 идей для Беларуси" представят свои разработки на "ТИБО-2019"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты и победители республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" примут участие в XXVI Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019", который пройдет с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Стоидейщики" - учащиеся школ, студенты, работающая молодежь представят 17 авторских разработок в сфере ИКТ. Например, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого Михаил Внуков продемонстрирует прибор для генерации энергии автотранспортного движения. Данная разработка - альтернативный источник энергии для уличного освещения. По расчетам автора, наполненный пьезоэлементами оригинальный "лежачий полицейский" за счет проезжающего транспорта может запитать значительную часть уличного освещения целого квартала", - рассказал Олег Дикун.

Учащиеся Лицея №1 города Минска Даниил Постник и Алексей Коршук презентуют проект по оптимизации функциональных возможностей роботов, а учащиеся филиала БГУИР "Минский радиотехнический колледж" - мобильный навигатор INVO. Данная разработка предназначена для людей с ограниченными возможностями, а также мам с колясками. Навигатор помогает проложить маршрут в городе с учетом безбарьерной среды. "Учащийся средней школы №1 города Ошмяны Денис Клепацкий представит "Модель автономного устройства обнаружения и тушения локальных очагов возгорания". Цель проекта заключается в создании модели автономного устройства, которое находится в одном помещении и перемещается по заданному маршруту. В случае обнаружения очага возгорания (яркой вспышки или яркого света) применяется тушение возгорания (без воды). Модель собрана из конструктора LegoEducation EV3", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

Студенты Белорусско-Российского университета познакомят участников форума с обучающей игрой по основам энергосбережения и энергобезопасности "Один день". "Благодаря ее внедрению, учащиеся младших классов получат программный комплекс по основам электробезопасности и энергосбережения, созданный с применением современных информационных технологий и позволяющий обучать детей путем воспроизведения в играх реальных ситуаций", - подчеркнул Олег Дикун.

Он также добавил, что на полях форума "ТИБО-2019" союз молодежи развернет тематическую экспозицию "Беларусь помнит". "Мы представляем эту экспозицию с помощью мультимедийного экрана с изображением эскиза картины нашей страны от военного времени до современности. Картина будет поделена на семантические блоки, каждый участник и посетитель выставки сможет с помощью графического планшета прикоснуться к истории, "раскрасив" один из монохромных элементов изображения. Весь ход работы будет выводиться с планшета на монитор. Финалом станет завершенное цветное панно на экране, отражающее память о подвиге ветеранов войны, а также неразрывную связь поколений", - сказал второй секретарь ЦК БРСМ.

Кроме того, будет работать игровая и интерактивные зоны, где можно будет проявить себя в головоломках и поставить рекорд в спидкубинге (сборка кубика Рубика на скорость).-0-