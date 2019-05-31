Финальную игру ЧМ по программе "Футбол для дружбы" впервые будут транслировать онлайн

31 мая, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. Впервые в истории Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" состоится онлайн-трансляция финальной игры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнование, в котором примут участие юные футболисты в возрасте 12 лет, пройдет в Мадриде 31 мая и 1 июня. Трансляция будет вестись на официальном YouTube-канале F4F, а также в мобильном приложении "Футбола для дружбы" в разделе F4F Video Channel.

Сегодня, 31 мая, зрители смогут увидеть отборочные игры, плей-офф, четвертьфинал и полуфинал, а также понаблюдать за самой многонациональной футбольной тренировкой в мире, претендующей на титул GUINNESS WORLD RECORDS®.

В субботу, 1 июня, будет организована трансляция финальной игры и церемонии награждения победителей чемпионата мира на футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида - на Плаза-Майор.

Планируется, что финальные мероприятия посетят глобальный посол программы "Футбол для дружбы" Франц Беккенбауэр, глава Soccer Barcelona Youth Academy Микель Пуч, легенды футбола Андрей Аршавин, Алексей Смертин и Анатолий Тимощук, а также амбассадоры УЕФА Селия Шашич и Рикарду Кавалью.

Как сообщалось, мальчики и девочки из разных стран объединены в 32 сборные дружбы, чтобы сыграть в финале на главной площади испанской столицы. Состав сборных традиционно был определен на открытой жеребьевке. Каждая команда объединяет детей разных национальностей и физических возможностей. Готовиться к чемпионату мира по "Футболу для дружбы" игрокам помогают юные тренеры. В завершение седьмого сезона участники итоговых мероприятий посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдет 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Беларусь в программе "Футбол для дружбы" представляют четыре юных футболиста: София Метельская и Яна Сташкова, воспитанницы футбольного клуба Minsk Ladies, Анна Годинская и Мелана Суровцева, воспитанницы футбольного клуба ФК "Минск".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-