Финальные мероприятия "Футбола для дружбы" стартовали в Мадриде

29 мая, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. Финальные мероприятия международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" стартовали в Мадриде, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в пригороде Мадрида состоялась церемония открытия Международного лагеря дружбы 2019 года. Собрались молодые игроки, журналисты, тренеры и рефери из более чем 50 стран, чтобы играть в футбол, найти новых друзей и научиться продвигать ключевые человеческие ценности. В течение двух дней дети будут знакомиться, тренироваться, участвовать в общеобразовательной программе "Школа девяти ценностей". Взрослые тренеры пройдут обучение в международной академии "Футбола для дружбы".

Координатор программы Владимир Серов на открытии лагеря отметил, что удивительным является тот факт, что в одной команде вместе будут играть молодые футболисты, тренеры, рефери, которые говорят на разных языках, представляют разные страны, независимо от пола и физических способностей. "Дети смогут научиться играть вместе, побеждать, уважать друг друга и стать настоящими друзьями. Для этого и задуман Международный лагерь дружбы", - добавил он.

Во время церемонии проведен открытый розыгрыш, на котором определены групповые этапы чемпионата мира по футболу для дружбы. 32 международные команды дружбы случайным образом объединены в 8 групп. Состав сборных традиционно определен на открытой жеребьевке. Готовиться к чемпионату мира по "Футболу для дружбы" игрокам помогают юные тренеры. В рамках экологической инициативы все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных: "Индийский слон", "Калифорнийский кондор", "Тасманский дьявол", "Дальневосточный аист", "Фосса", "Филиппинский крокодил", "Снежный барс", "Амстердамский альбатрос", "Шиншилла", "Красная панда", "Яванский ящер", "Гигантский броненосец" и др.

По итогам жеребьевки белорусские участницы оказались - София Метельская в команде "Саола", Анна Годинская в "Тасманском дьяволе", Яна Сташкова в "Скате", а Мелана Суровцева стала тренером "Шиншилл". Девочка поделилась первыми впечатлениями об участии в проекте. "Прелесть этой программы заключается в том, что дети друг друга не знают. Ты начинаешь жить с теми людьми, которых не знаешь, начинаешь с ними общаться. Я как юный тренер не знала ребят в своей команде, но уже через час общения все изменилось. С кем-то можно говорить по-русски, кто-то понимает только по-английски, а есть те, кто не знает оба языка, и нужно выкручиваться. В моей команде есть ребята из Израиля, России, Азербайджана, Болгарии", - рассказала Мелана Суровцева.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-

Фото организаторов мероприятия