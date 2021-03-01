Финансирование пенсий и пособий в январе-феврале 2021 года выполнялось полностью и в срок - ФСЗН

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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения за январь - февраль 2021 года исполнен с профицитом в сумме Br50 млн по средствам профессионального пенсионного страхования. Это следует из оперативных данных, опубликованных на сайте фонда, сообщает БЕЛТА. "Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме", - подчеркнули в ФСЗН. Общая сумма расходов бюджета фонда составила Br3185,8 млн. Она направлена на выплату пенсий, пособий, профессиональных пенсий, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, санаторно-курортного лечения и оздоровления и иных выплат (в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании). Доходы бюджета фонда составили Br3235,8 млн, из них поступило субвенций республиканского бюджета в сумме Br450 млн (13,9%). Субвенции из республиканского бюджета включают в себя, во-первых, финансирование расходов на выплату госпособий семьям, воспитывающим детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, пенсий гражданам, проходившим альтернативную службу, и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат - на общую сумму Br151,5 млн (33,7%). Во-вторых, существенная доля субвенций - 64,7%, или Br291,2 млн, - направлена на финансирование расходов на выплату трудовых пенсий, пособий, возмещение расходов на выплату пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения, а также детского санаторно-курортного лечения и оздоровления. Еще Br7,3 млн (1,6%) - на возмещение расходов бюджета фонда на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!