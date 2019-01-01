Финансировать некоторые детсады в Беларуси будут по новой схеме

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансировать некоторые детские сады в Беларуси будут по новой схеме - участники пилотного проекта по апробации нормативного финансирования госучреждений дошкольного образования в 2019 году определены правительством, сообщает БЕЛТА.

Нормативное финансирование в 2019 году будет предусмотрено для детсадов в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Лидском, Слонимском и Солигорском районах, Первомайском районе Минска. Это значит, что будет установлен принцип "деньги следуют за обучающимся" - средства из бюджета выделяются в зависимости от числа обучающихся.

Правительством также определен базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования. Для воспитанников детских садов в городах, поселках городского типа он составляет Br1943,65 в год, в сельских населенных пунктах - Br2423,08 в год.

Министерству образования нужно будет до 1 февраля 2020 года передать в Совмин отчет о результатах пилотного проекта.-0-