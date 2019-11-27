Финансовая защита нуждается в совершенствовании - МВД

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая защита граждан и организаций в Беларуси нуждается в совершенствовании. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович, передает корреспондент БЕЛТА.

Недавно сотни белорусов стали жертвами так называемого вишинга - телефонного мошенничества, связанного с выманиванием у держателей банковских карт конфиденциальной информации. Наряду с этим продолжают фиксироваться случаи хищения денег путем использования компьютерной техники, в том числе связанные с несанкционированным доступом к информации. Всего за 10 месяцев зарегистрировано почти 7,7 тыс. преступлений в сфере высоких технологий. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма материального ущерба - более Br5,9 млн, потерпевшим возмещено более 66%.

Глава управления "К" привел результаты опроса, в котором приняли участие свыше 2,2 тыс. человек. Согласно его данным, каждый девятый регулярно пользуется интернет-банкингом, но лишь каждый пятый чувствует себя в безопасности. "Финансовая защищенность нуждается в совершенствовании. Удивляет доверчивость белорусов, а также уверенность в том, что угрозы обойдут стороной", - сказал Вадим Устинович. Он отметил, что в информационную безопасность необходимо вкладывать деньги, крупным организациям нужно иметь соответствующие подразделения. "О какой безопасности можно говорить, если бухгалтер оставляет ключ с электронной подписью в компьютере, когда уходит с работы", - подчеркнул представитель МВД.

Правоохранители напоминают, что ни под каким предлогом не следует передавать платежные реквизиты с полным номером карточки и сроком ее действия, логин и пароль к интернет-банкингу, иную персональную информацию. Не стоит вступать в переговоры с незнакомцами. Следует положить трубку и самостоятельно обратиться в банк по номерам, указанным на официальном сайте.

Необходимо применять все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.). МВД советует использовать сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам интернет-банкинга, социальным сетям и другим интернет-сервисам. Не следует открывать электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей, не надо запускать их содержимое. Не стоит переходить по неизвестным ссылкам или посещать интернет-ресурсы сомнительного содержания. Также при посещении сайтов банков или других организаций надо обращать внимание на веб-адрес интернет-ресурса.

Просьба незнакомого человека о предоставлении конфиденциальной информации свидетельствует о том, что разговор ведется с мошенником. Сотрудники банка ни при каких обстоятельствах не требуют реквизитов банковских карт или иной конфиденциальной информации.

Одна из популярных схем мошенников - напугать жертву. Используются фразы: "с вашей картой происходят мошеннические транзакции", "со счета уже списаны деньги, и спасти их можно в считанные минуты", "от вашего имени направлена заявка на кредит, нужно срочно ее отменить", "на ваш счет ошибочно зачислен перевод, его нужно вернуть".

Если с картой действительно происходят мошеннические операции, банк сам может ее заблокировать. В любом случае все подозрительные ситуации лучше разрешать в отделении банка лично либо самостоятельно позвонить в контакт-центр по номерам, указанным на официальном сайте.-0-