2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовый конкурс BSU Finance Challenge пройдет в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Это первый финансовый конкурс в Беларуси, в рамках которого участники смогут провести комплексную инвестиционную оценку компании и проверить свои знания на соответствие международным стандартам. Его прототипом является международный финансовый конкурс CFA Institute Research Challenge.

К участию приглашаются студенты 2-5 курсов, а также магистранты из вузов Беларуси. Они получат практические знания в области финансового анализа, научатся составлять инвестиционные отчеты на уровне мировых финансовых институтов и презентовать проекты. Состязание организуется в командном и индивидуальном зачетах на английском языке.

"Участники командного турнира будут анализировать международную компанию, действующую на территории Беларуси. За участниками закрепят ментора для консультирования. Индивидуальное выступление включает написание теста по материалам международного экзамена CFA Level I. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться до 11 апреля на командный и индивидуальный зачеты", - рассказали в пресс-службе.

Итоги конкурса подведут 12 мая. Победителей наградят памятными призами. Кроме того, они получат право пройти стажировку в белорусских отделениях Альфа-банка и компании KPMG. Организатором мероприятия выступает факультет международных отношений БГУ.-0-