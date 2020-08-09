Финберг: буду служить своей стране, сколько будет биться мое сердце

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Буду служить своей стране столько, сколько будет биться мое сердце, заявил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Национального академического концертного оркестра Беларуси народный артист, профессор Михаил Финберг.

"Я проголосовал досрочно. Свой голос отдал за кандидата, которому полностью доверяю и верю, что с ним наша страна будет и дальше развиваться и процветать, - сказал Михаил Финберг. - Я буду служить Беларуси, своей любимой стране, столько, сколько будет биться мое сердце".

Маэстро отметил, что много гастролирует по стране и видит, какие изменения произошли за последние десятилетия. "Вчера у меня был большой концерт в Новогрудке. Я вижу, как меняются не только наши города, но и сами люди. Они интересуются историей страны, любят свои города и гордятся тем, что живут в Беларуси. А это самое главное", - добавил он.-0-