Финляндская компания "Leinonen" продолжит продвигать консалтинговые услуги на белорусский рынок

21 декабря, Минск /Корр БЕЛТА /. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Финляндии Алексей Самосуев 21 декабря встретился с управляющим директором по Беларуси консалтинговой компании "Leinonen" Туомасом Пуккала. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Финляндии.

Стороны подвели текущие итоги сотрудничества и обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия офиса компании в Минске и белорусского загранучреждения в Хельсинки, в том числе с учетом коронавирусной ситуации.

Туомас Пуккала также проинформировал об имеющихся предложениях от финляндских компаний по продвижению своих услуг на белорусский рынок.-0-