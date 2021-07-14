Фирменный поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тыс. пассажиров

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирменный поезд Минск - Москва за время курсирования перевез более 100 тыс. пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Дневное скоростное международное пассажирское сообщение по маршруту Минск - Москва - совместный проект Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД". В первый рейс поезда из Минска и Москвы одновременно отправились 30 апреля.

"100-тысячным пассажиром дневного скоростного поезда в сообщении Минск - Москва стала Жанна Миронова из Минска. Свой билет она приобрела на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги. От имени БЖД юбилейного пассажира поздравил начальник пассажирской службы Александр Захаревич. Он вручил ей памятный билет, картину с изображением вокзалов Минска и Москвы и поезда, который их связывает, а также фирменный дорожный набор", - рассказали в пресс-центре.

Фото БЖД

В БЖД отметили, что с момента возобновления международных пассажирских перевозок (8 февраля) между Беларусью и Россией во всех видах сообщения были перевезены почти 800 тыс. пассажиров.-0-