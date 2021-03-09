Фирменный поезд Минск - Москва за первый месяц курсирования перевез более 16,5 тыс. пассажиров

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За месяц с момента возобновления курсирования фирменного поезда "Беларусь" №2/1 Минск - Москва перевезено более 16,5 тыс. пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

В БЖД отметили, что в сообщении Минск - Москва перевезено порядка 9 тыс. пассажиров, заполняемость составила почти 100%. В обратном направлении - более 7,6 тыс. граждан, заполняемость состава - порядка 90%.

Международное пассажирское сообщение между Беларусью и Россией в соответствии с решением российского правительства было восстановлено с 00.00 часов 8 февраля 2021 года. Первым поездом, отправившимся из Беларуси в Российскую Федерацию после 10-месячного перерыва, стал фирменный поезд "Беларусь" № 2/1 Минск - Москва формирования БЖД.

В настоящее время поезд №2/1 Минск - Москва отправляется из Минска по четным, а из Москвы по нечетным дням и делает в пути следования остановки для посадки/высадки пассажиров на станциях Орша - Центральная, Смоленск и Вязьма.

Всего с момента открытия продажи проездных документов (4 февраля 2021 года) на поезда в сообщении с Россией реализовано уже более 43 тыс. билетов. Из них почти 65% или 28,4 тыс. проездных документов - на фирменный поезд "Беларусь" №2/1 Минск - Москва.

В БЖД обратили внимание, что в настоящее время проезд в сообщении Минск - Москва - Минск возможен только для граждан Беларуси и России. Кроме того, с учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога рекомендует пассажирам при приобретении проездных документов активнее использовать электронные каналы продаж: официальное мобильное приложение БЖД "БЧ. Мой поезд" и обновленный раздел "Услуги пассажирам" на официальном сайте дороги. Реализация проездных документов на международные пассажирские поезда осуществляется за 60 суток до их отправления.

Белорусская железная дорога и ОАО "РЖД" продолжают активное взаимодействие по дальнейшему возобновлению международного пассажирского сообщения между двумя странами.-0-