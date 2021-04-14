Фисенко призвал в ЮНЕСКО содействовать приоритетной вакцинации преподавателей

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО Игорь Фисенко на 211-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО призвал государства - члены организации содействовать приоритетному доступу преподавателей к вакцинации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Во время выступления на пленарном заседании 211-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО Игорь Фисенко обратил внимание на недопустимость политизации площадки организации и необходимость сфокусироваться на решении ее насущных проблем. "Одной из таких является содействие скорейшему возвращению в школы более 100 миллионов детей, которые не имеют такой возможности в связи с пандемией коронавируса. Для решения этой проблемы постпред Беларуси призвал ЮНЕСКО содействовать в том числе приоритетному доступу преподавателей к вакцинации", - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, во время выступления Игорь Фисенко отметил, что совместное культурное наследие - это общее достояние, сохранение и популяризация которого не должны быть подвержены политической конъюнктуре. А также обратил внимание на то, что в период пандемии Беларусь продолжает нести все социальные обязательства государства по выполнению целей устойчивого развития (ЦУР). По оценкам международных экспертов, сегодня прогресс нашей страны по достижению ЦУР составляет 70%.

В завершение постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО поблагодарил организацию за эффективное сотрудничество.

Сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО проходит в Париже с 7 по 21 апреля. В условиях пандемии коронавируса она организована преимущественно в онлайн-режиме. Повесткой работы Исполнительного совета предусмотрено обсуждение проектов среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2022-2029 годы, программы и бюджета на 2022-2025 годы, подготовка 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Ожидается принятие резолюций об учреждении международных дней биосферных заповедников и георазнообразия, соавтором которых является Республика Беларусь.-0-