Фитокомпозиции общеукрепляющего действия разработали в БГУ

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали четыре фитокомпозиции. Новый продукт приурочен к столетию университета, который будет праздноваться в 2021 году, его авторами стали сотрудники Научно-производственного центра пищевых технологий УП "Унитехпром БГУ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В растительные смеси вошли ягоды, цветы, овощи и пряно-ароматические травы. Сочетания имеют оригинальный вкус и оказывают общеукрепляющее действие на иммунную систему человека. Каждый состав соответствует определенной поре года. Например, весенняя композиция с мятными нотами освежает, зимняя с имбирными, наоборот, помогает согреться. Все компоненты композиции представляют собой однородные порошкообразные смеси, что позволит использовать продукт в качестве пищевой добавки для улучшения вкусовых свойств хлебобулочных, молочных, мясных изделий и напитков.

Продукт находится на этапе регистрации и еще не получил названия. Его авторы предлагают всем желающим принять участие в конкурсе по присвоению оригинального названия и дизайнерскому оформлению упаковки. Предложения принимаются на электронную почту foodcentre@mail.ru по 31 августа. Победители получат в подарок коллекцию продукции Научно-производственного центра пищевых технологий УП "Унитехпром БГУ".

Приобрести фитокомпозиции можно будет в магазине брендовой продукции БГУ. Сейчас там доступны пищевые фитосоли и натуральные приправы серии "Аппетитная", разработанные в БГУ.-0-