Физика падений - эксперт о губительной высоте, сезонных травмах и факторах безопасности

"Упал, очнулся, гипс" - сценарий известной советской комедии не повторяется в жизни, особенно по легкости последствий. Ежегодно десятки людей гибнут или получают тяжелые травмы после падения с высоты. В зоне риска - взрослые и дети. "Трамплин" для прыжка вниз может быть как на высотных производственных объектах, так дома или на даче. Об опасности высоты и сезонных падениях рассказал корреспонденту БЕЛТА начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гомельской области Игорь Шкилев.

Опасность на высоте

По данным специалистов, падение с высоты - одна из основных причин травмирования и гибели людей от внешних факторов. Ежегодное число жертв высоты в сочетании с неосторожностью или халатностью соизмеримо с количеством утоплений либо гибели при пожарах.

Трагедии происходят как на производстве, так и в быту. "Если в первом случае можно усматривать недоработку руководства или специалистов по соблюдению требований правил охраны труда, то во втором люди преимущественно сами вершат свою судьбу, идя на необоснованный риск", - рассказал Игорь Шкилев.

В первом полугодии 2020 года от падения со значительной высоты в Гомельской области погибли более двух десятков человек. За 2019-й по этой причине прервалась жизнь свыше 50 человек, включая двух детей и двух подростков. Людей, которые получили тяжелые травмы, в разы больше.

Сезон беды

Время беды невозможно предугадать. Однако эксперты и врачи выделяют травмоопасные периоды. Это зима со скользкими тротуарами и лето с необходимостью сбора урожая с плодовых деревьев, ремонтом дачных построек и благоустройством дома.

В холодное время года получить серьезные травмы можно даже упав с высоты собственного роста. "При этом при исследовании пострадавшего экспертам предстоит установить, придали ли человеку дополнительное ускорение нанесенным ударом", - уточнил эксперт.

Опытный специалист поймет это сразу. Чаще всего при гололеде человек падает навзничь, удар приходится на затылочную область. "Это так называемая травма ускорения. Повреждения при ней имеют характерные особенности: перелом затылочной кости и массивное повреждение головного мозга, которое происходит по механизму противоудара. На противоположной стороне в лобных долях возникают очаги ушибов головного мозга. Это позволяет нам отличить гололедное падение от других видов травм головы", - раскрыл тонкости дела Игорь Шкилев.

По словам экспертов, роковым для человека может стать и сбор вишни на даче. Оступился, оглянулся, уморился или устал от нагрузки и жары - такие случаи характерны для летне-осеннего периода.

Как показывает практика, еще одно опасное место, связанное с падением людей, - стройка, например, ремонт и реконструкция своего жилья. "Эти процессы также требуют определенных навыков и неукоснительного соблюдения техники безопасности. Стоит на секунду отвлечься - и человек оступается, падает и оказывается внизу, получив травмы. Нередко такой полет заканчивается смертельным исходом", - отметил начальник управления.

Ключ к "полету"

Зачастую эксперты сталкиваются с последствиями переоценки людьми собственных сил. Это внесезонные ЧП. "Бывают случаи, когда люди пытались перебраться в свою квартиру через балкон соседей, хотя сейчас в каждом подъезде есть объявления о предоставлении услуги по вскрытию дверных замков. Либо люди пытались спуститься по бельевой веревке этажом ниже, чтобы открыть захлопнувшуюся дверь, и в результате погибали", - сказал Игорь Шкилев. Известны также попытки пациентов покинуть больницу через окно по канату из связанных простыней. К примеру, женщина пыталась спуститься с 5-го этажа. Спуск закончился гибелью.

Недавний случай. В начале июня от одного из домов в Гомеле карета скорой помощи увозила в больницу жителя областного центра. У 35-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек головного мозга, перелом затылочной кости и другие повреждения. Как выяснилось, незадолго до трагедии семейная пара возвращалась домой. Возле подъезда супруги поняли, что у них нет ключей от квартиры. Глава семьи решился на подвиг. На глазах спутницы полез по водосточной трубе на 3-й этаж. Благополучно преодолев около десяти метров, буквально в шаге от цели, он ступил на оконный отлив, не удержался и соскользнул вниз. В результате необдуманного поступка экономия на оплате услуг специалистов по вскрытию замков в лучшем случае пойдет на лечение и восстановление после травмы.

Другому гомельчанину такой трюк стоил жизни. По стечению обстоятельств ЧП произошло ранее в соседнем доме. Под утро у подъезда жильцы обнаружили бездыханное тело. Как выяснилось, около 3 часов ночи 23-летний нетрезвый гомельчанин пытался спуститься из окна съемной квартиры на 2-м этаже по водосточной трубе. Металлическая конструкция не выдержала непредусмотренной нагрузки и обрушилась. Молодой человек получил травму головы и погиб на месте происшествия. Гомельский городской отдел СК проводит проверку по этому факту.

Криминальный старт

В практике экспертов встречаются также падения с криминальным подтекстом. "Нам приходится дифференцировать случайное падение с высоты и ситуации, когда человеку предварительно были причинены какие-либо повреждения. Мы должны вычленить нехарактерные при падении с высоты повреждения", - прокомментировал начальник управления.

Как правило, исследование проводит один эксперт. Это очень трудоемкая экспертиза, она занимает достаточно много времени. "Важно не пропустить ни одного кровоизлияния, ни одного внутреннего повреждения, тщательно изучить механизм образования переломов костей скелета. Изучаются материалы дела с протоколами допросов, свидетельскими показаниями. Оцениваются расстояние упавшего от здания и траектория падения. Бывало, что человек, который находился вместе с упавшим, являлся виновником произошедшего", - отметил эксперт.

Не раз Игорь Шкилев выезжал на места происшествия, которые при первичном осмотре не имели криминальных следов. "К примеру, был случай, когда предварительно ничто не свидетельствовало о том, что человека выбросили из окна. Однако сотрудники милиции увидели близкого родственника потерпевшего, который в спешке собрал вещи и пытался скрыться, не привлекая к себе внимание. Его задержали. При осмотре тела были обнаружены следы, свидетельствовавшие о борьбе и самообороне. В конечном итоге после всех исследований оказалось, что человек просто выбросил из окна 8-го этажа своего родственника. Ведущую роль сыграли какие-то корыстные цели. К тому же человек целенаправленно пытался скрыть следы преступления, что в состоянии алкогольного опьянения вряд ли бы сделал с такой тщательностью", - пояснил эксперт.

Вспомнить все

Экспертам ГКСЭ зачастую приходится восстанавливать картину произошедшего. Нередко в больницу люди поступают в бессознательном состоянии. Очнувшись, они не могут вспомнить какие-то детали либо все обстоятельства падения. "Для травм, полученных при падении, характерна так называемая ретроградная амнезия. Поэтому возникает несколько вопросов: мог ли человек упасть сам либо его кто-то толкнул, сбросил или предварительно нанес удары в область головы либо другие части тела. Все это эксперт восстанавливает шаг за шагом", - объяснил Игорь Шкилев.

Выпадают из пеленок

Особая тема - безопасность детей. Бич летнего сезона - выпадение из окон. Причем трагедия разворачивается в то время, когда родители отвлеклись ненадолго, были в соседней комнате. Малыши забираются на подоконник, облокачиваются на москитную сетку и выпадают из окон. В этом году случаи падения с высоты малолетних детей и подростков со смертельным исходом в Гомельской области не фиксировались, однако были в других регионах.

Игорь Шкилев отметил еще одну тенденцию детского травматизма. "Мы проводим достаточно много экспертиз после падения детей. К счастью, такие повреждения редко заканчиваются смертельным исходом. Однако дети могут получить серьезные черепно-мозговые травмы с переломами костей черепа, внутричерепными кровоизлияниями, ушибами головного мозга. Естественно, в той или иной степени это отразится на последующем развитии ребенка", - сказал он. Обычные домашние манипуляции по уходу за ребенком, к примеру, на пеленальном столике, или игры на грани акробатики с ним могут закончиться трагедией.

Травма замедленного действия

Падения с небольшой высоты зачастую не приводят к переломам костей или разрывам внутренних органов, однако фиксируются черепно-мозговые травмы. "Для развития ребенка они могут иметь различные осложнения и последствия. В будущем эти изменения могут привести к эпилептическим припадкам, другим проблемам", - рассказал Игорь Шкилев.

Специалисты советуют родителям в таких случаях показать ребенка врачу, по возможности оставить под наблюдением, даже если нет видимых повреждений на кожном покрове.

Бомбой замедленного действия можно назвать и травмы при падении взрослых. Иногда нет видимых внешних признаков повреждений, однако внутри их много. По словам экспертов, люди умирают от черепно-мозговых травм и их осложнений и спустя длительное время.

О подстеленной соломке, рожденных в рубашке и обереге

В народе есть немало поверий о счастливчиках, которые, упав со значительной высоты, остаются живы.

"К сожалению, мы не можем отметить удачных падений детей. Все объясняет физиологический аспект: чем больше масса тела человека, тем быстрее он развивает максимальную скорость падения вследствие ускорения. Человеческое тело на 12-й секунде падения при обычных условиях приобретает постоянную скорость около 220 км/ч. Разумеется, из-за маленькой массы малыши при падении могут получить меньше телесных повреждений. Ребенок может выдержать падение с большей высоты. Люди с большим весом при ударе о землю помимо переломов костей получают множественные разрывы внутренних органов за счет сотрясения", - разъясняет эксперт.

Никаких феноменов меньшей травматизации в этих случаях нет. Все объясняется логично, с приведением объективных факторов. Впрочем, эксперты знают немало случаев, когда человек оставался жив, упав со значительной высоты. В практике были исследования падений людей с 5-го и 7-го этажей, и они нередки. Но в этом случае должно быть что-то смягчающее падение - растущие возле дома деревья, кусты.

"В любом случае падение не проходит бесследно. Иногда при падении с небольшой высоты - полтора-два метра, к примеру, при проведении строительных работ, на дачах и на производстве - мы видели смертельный исход. Человек ударялся о твердую поверхность, получая повреждения головы и шеи - травмы очень тяжелые", - подчеркнул эксперт.

Фактор безопасности

По мнению специалистов, чтобы избежать несчастных случаев, необходимо максимально придерживаться требований при работе на высоте, не совершать опрометчивых поступков и не оставлять без внимания детей.

"Работа на высоте требует определенной страховки, уверенности в своих силах, элементарной осторожности человека. А производственный травматизм, очевидно, связан с нарушением правил охраны труда. Это довольно распространенно. Десятки людей после падения с высоты остаются в живых, но получают травмы различной степени тяжести", - подчеркнул Игорь Шкилев. Он уверен, в большинстве случаев безопасность людей - в их собственных руках.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

БЕЛТА.-0-