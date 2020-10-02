Физико-математическая школа "Квант" откроется 10 октября в БГУ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физико-математическая школа "Квант" откроется в БГУ. Ее деятельность направлена на углубленное изучение профильных предметов, подготовку слушателей к участию в олимпиадах, поступлению в высшие учебные заведения, а также профориентацию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Приглашаются все желающие школьники, гимназисты и лицеисты. Школа включает в себя четыре специализированные учебные программы, подготовленные преподавателями физического факультета БГУ: "Квант-юни", "Квант-олимпиец", "Квант X", "Квант XI".

Программа "Квант-юни" ориентирована на учащихся 5-8 классов для лучшего усвоения школьного курса, развития физико-математического и логического мышления. Занятия будут проходить в онлайн-формате. Ребят ждут видеолекции, интересные эксперименты. Обсуждение вопросов с преподавателем состоится на площадках чатов. Программа "Квант-олимпиец" предназначена для участников олимпиад, турниров юных физиков, научно-практических конференций. Занятия организуются по двум направлениям: теоретические и экспериментальные физические задачи.

Образовательные программы "Квант X" и "Квант XI" разработаны для старшеклассников, желающих на повышенном уровне изучать физику и математику с целью поступления в университеты. Кроме того, слушателям расскажут про специальности и научную работу физического факультета БГУ.

Обучение в школе стартует 10 октября. Занятия в "Квант X" и "Квант XI" запланированы по субботам, "Квант-олимпиец" будет работать с понедельника по субботу в дневное время на физическом факультете БГУ.-0-