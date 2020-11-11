Физико-математическая школа работает в лицее МЧС

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС в сентябре начала работать физико-математическая школа лицеиста, сообщил БЕЛТА официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

"В первой четверти на занятиях апробировано современное оборудование, предоставленное Белорусским государственным университетом, что позволяет изучать законы физики на более глубоком уровне и овладевать навыками учебно-исследовательской деятельности, умением объяснять полученные результаты, записывать и обрабатывать результаты в соответствии с требованиями вузов", - рассказал Андрей Садовский.

Кроме того, на занятиях по физике применяется принцип опережающего обучения как один из принципов реализации непрерывного обучения, что является предпосылкой непрерывного физического образования для дальнейшего обучения в технических вузах.

В начальных классах лицея на занятиях рассматривались олимпиадные задачи на измерение площадей, объемов, промежутков времени, равномерное и равнопеременное движение, а также свойства линейной функции. В старших классах решались задачи с применением производной, а также олимпиадные задачи различного уровня. Наилучшие результаты показали лицеисты, которые стали призерами первого тура республиканской олимпиады по физике и продолжают готовиться ко второму туру: Захар Статкевич, Павел Радкевич, Денис Коцур, Егор Дорошко, а также Андрей Шиманский. Среди младших участников лучший результат показали Александр Кабанов, Михаил Белошевский, Олег Димитьянов, Владислав Багузов.

Во второй четверти запланированы занятия с использованием цифровой лаборатории по физике не только на 4-5-х курсах, но и среди учащихся 1-3-х курсов, что даст возможность лицеистам в дальнейшем результативно участвовать в практических турах олимпиады по физике и исследовательских проектах по предмету.

Организатором школы лицеиста выступил педсостав методического объединения естественно-математических дисциплин лицея МЧС. Задачей школы является развитие физико-математических способностей у ребят, а также их творческого и интеллектуального потенциала.-0-