Флаг Беларуси развевается сегодня среди других флагов у Триумфальной арки в Париже

11 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский флаг развевается сегодня среди флагов других стран у Триумфальной арки и в храме Нотр-Дам в Париже, рассказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции Павел Латушко.

"Это символ признания роли и жертв белорусского народа в Первую мировую войну", - отметил глава белорусской дипломатической миссии.

В Париже сегодня проходят торжества, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны. 100 лет назад, 11 ноября 1918 года, было подписано Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне - одному из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Она длилась более четырех лет и имела чрезвычайно разрушительный характер. Из почти 74 млн человек, мобилизованных из государств, участвовавших в войне, погибли около 10 млн, были ранены более 20 млн, от эпидемий и голода умерли около 10 млн человек.-0-