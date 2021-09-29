Флаг БГУ проехал по Беларуси 5 тыс.км и побывал на Эльбрусе

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флаг БГУ завершает свое путешествие по Беларуси финальной передачей символа руководству вуза. Церемония состоится 30 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
"В течение четырех месяцев в рамках веломарафона "100 городов к 100-летию вуза" студенты, преподаватели и выпускники БГУ провезли флаг по различным городам и знаковым местам нашей страны. Первый маршрут был проложен по городу-герою Минску и протянулся по велодорожке вдоль набережной реки Свислочь, Немиге к Музею истории Великой Отечественной войны и главному корпусу БГУ", - рассказали в пресс-службе.
Всего флаг побывал в 100 точках Беларуси, проделал путь длиной более 5 тыс. км. "Ярким событием стал подъем флага на самую высокую горную вершину России Эльбрус", - отметили в вузе.
В рамках церемонии состоится награждение всех участников веломарафона памятной медалью. Также в этот день можно будет ознакомиться с сувенирами из мест, в которых побывал флаг БГУ.
Организатором акции выступил Студенческий городок БГУ.-0-