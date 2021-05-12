12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флешмоб "Я - вакцинировался, а ты?" стартовал в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Первыми идею подхватили сотрудники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, БГМУ, БелМАПО, холдинга "Белфармпром", 2-й ГКБ Минска и другие.

Медики отмечают, что у них нет сомнений и колебаний, делать прививку или нет. Вакцинация - это безопасный и эффективный способ предотвращения болезней и спасения человеческих жизней, особенно сейчас. Вакцинация позволяет защитить не только себя, но и окружающих.

В Минздраве уверены: чем больше в обществе доля тех, кто сделал прививку, тем выше коллективный иммунитет, а значит меньше риска возникновения всплеска заболеваний.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно опубликовать фотографии с хештегами: #явакцинировался #общийиммунитет #защищенывместе #stopcovidbelarus на сайтах учреждений, в социальных сетях, а также присылать фотографии на электронную почту: minzdravbelarus@yahoo.com или info@medvestnik.by.-0-

Фото Минздрава