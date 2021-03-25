Флешмоб "Любимая фотография в студенческие годы" проходит в соцсетях БГУ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флешмоб "Любимая фотография в студенческие годы" проходит в социальных сетях БГУ. Акция приурочена к 100-летию университета и направлена на объединение выпускников разных лет, создание уникальной фотоколлекции студенческой жизни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются все желающие, кто учился в БГУ. Нужно опубликовать свои студенческие фото в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и Facebook с хэштегом #БГУ100лет.

"Это могут быть снимки учебных пар, мероприятий, выпускных или других памятных событий университетской поры. Желательно указать год выпуска, название факультета и событие. Самые интересные по содержанию фото будут опубликованы на официальных страницах социальных сетей БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Организует акцию центр корпоративных коммуникаций БГУ.-0-