Фликеры и осторожность: ГАИ просит напомнить детям о правилах на зимней дороге

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция просит родителей напомнить детям о дорожной безопасности в зимний период, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Уважаемые родители, столичная Госавтоинспекция призывает вас еще раз напомнить правила безопасности на дороге в зимний период. Главное правило поведения на дороге зимой - повышенная осторожность. Дети редко акцентируют внимание на специфические "зимние" опасности, поэтому объясните ребенку, почему на зимней дороге необходимо особое внимание, - отметили в ведомстве. - Учите детей безопасному поведению на дороге своим положительным примером".

Зимой день короче, темнеет рано и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно ухудшается видимость. Поэтому детям нужно напоминать, что в таких условиях стоит быть особенно внимательными и необходимо использовать фликеры.

Яркое зимнее солнце зачастую может быть помехой при переходе дороги - создается эффект бликов. Поэтому в такую погоду нужно быть крайне внимательными.

В гололед повышается вероятность "юза", заноса автомобиля, а самое главное - непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому обычное безопасное расстояние для пешехода до машины надо увеличить в несколько раз.

Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны, воротники и зимние шапки мешают не только обзору, но и ухудшают слышимость - что таит в себе опасность не услышать звук приближающейся автомашины.

"Объясняйте ребенку, что не стоит стоять рядом с заведенной машиной. Из-под колес могут вылететь куски льда и камни. Машина может неожиданно вырваться из снежного плена и рвануть в любую сторону. Кроме того, обратите внимание школьников на особенности пользования общественным транспортом. Скользкие подходы к остановкам общественного транспорта - источник повышенной опасности", - пояснили правоохранители.-0-