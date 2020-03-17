Фонд гуманитарного сотрудничества СНГ перенес мероприятия из-за коронавируса

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Новости темы "Распространение коронавируса"
17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств - участников СНГ перенес свои мероприятия из-за коронавируса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией намеченные на март мероприятия, реализуемые при поддержке МФГС, переносятся на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
В частности, перенесены торжественное открытие программы "Шимкент - культурная столица СНГ", театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС - мастер-класс", образовательный форум "Волонтеры Содружества", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"О точных сроках проведения мероприятий будет сообщено дополнительно", - добавили в фонде.-0-