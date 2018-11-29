Фонд инновационного развития СНГ приступил к отбору первых проектов для реализации

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд инновационного развития Содружества приступил к отбору первых проектов для реализации в СНГ, сообщил журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин перед заседанием Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах в штаб-квартире СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в Минске состоялась презентация Международного фонда инновационного развития Содружества, и он приступил к отбору первых проектов для реализации на пространстве СНГ. Фонд создан как институт развития. Ведь любой научно-технический проект необходимо коммерциализировать, найти потенциального инвестора, а затем создать производство на основе научно-технических разработок", - сказал Александр Шумилин.

Он добавил, что Международный фонд инновационного развития Содружества создан для практической реализации решений высших органов СНГ по развитию межгосударственного инновационного пространства. Новая структура обеспечит формирование технологической платформы межгосударственного инновационного сотрудничества полного цикла для масштабного внедрения инновационных разработок.

На заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах будет обсуждаться взаимодействие фонда с национальными органами и организациями, уполномоченными на межгосударственное инновационное сотрудничество.-0-