22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский фонд "Сколково" высоко оценивает потенциал белорусских стартапов. Об этом сегодня заявил старший вице-президент этого фонда по инвестициям Кирилл Каем перед подписанием договора о сотрудничестве с Белорусским государственным технологическим университетом, передает корреспондент БЕЛТА.

Кирилл Каем отметил, что в "Сколково" очень высоко оценивают научный потенциал белорусских стартапов. "Мы уже два раза проводили в Беларуси выездной конкурс проектов - стартап-тур. Планируем сделать это еще раз", - проинформировал он.

Подписав договор, БГТУ стал первым университетом в СНГ, который получил аккредитацию в качестве оператора центра коллективного пользования технопарка "Сколково". Документ предусматривает использование научно-технического оборудования БГТУ для проведения стартапов студентами, магистрантами и учеными стран СНГ. Став оператором центра коллективного пользования "Сколково", университет получает возможность продемонстрировать свое уникальное оборудование, наличие высококвалифицированных научных сотрудников, установить новые перспективные контакты и реализовать инвестиционные проекты.

Центр коллективного пользования либо предоставляет доступ к своему оборудованию, либо проводит по заказу часть научно-исследовательских работ, для которых стартапу пришлось бы, например, строить лабораторию. "Благодаря этой синергии мы сокращаем время разработки, а стартап получает хороший результат", - отметил Кирилл Каем. В качестве примера он привел работу белорусского инжинирингового центра EnCata. Российские стартапы фонда "Сколково" размещают у него заказы примерно на $1 млн в год.

Белорусский государственный технологический университет - это крупный многопрофильный учебно-научный центр, который готовит специалистов для производственной и социальной сфер экономики более чем по 90 специальностям и специализациям высшего образования, по 37 специальностям магистратуры и так далее. БГТУ является базовой организацией СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности.

Технопарк "Сколково" предоставляет место и необходимый сервис для инновационных компаний, чтобы они успешно развивали свои технологические активы и корпоративную структуру. Сейчас в нем 250 резидентов. Сеть центра коллективного пользования "Сколково" включает несколько сотен лабораторий и инжиниринговых центров в России, Беларуси и других странах СНГ.-0-