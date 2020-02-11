Фонды Музея истории ВОВ пополнят личные вещи и награды белорусов, освобождавших Эстонию

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передача на постоянное хранение советских государственных наград и личных вещей военнослужащих, уроженцев Беларуси, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками во время освобождения Эстонской ССР, состоится 13 февраля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.
Передачу осуществят представители благотворительного фонда "Честь имею" - члены российского поискового отряда "Ленпех-Петергоф".
В 2019 году в результате проведения поисковых работ в районе населенного пункта Аувере в Эстонии поисковым отрядом “Ленпех-Петергоф” и эстонским военно-историческим клубом "Osting" были найдены награды, котелок и фрагмент спичечницы военнослужащих Красной Армии. После проведенного исследования стало известно, что найденные предметы принадлежали уроженцам Беларуси: ефрейтору Михаилу Ильюшенко (место рождения - деревня Борисковичи Могилевской области), сержанту Якову Рудину (местечко Смольяны Витебской области), рядовому Леониду Куракевичу (деревня Бельковщина Минской области).-0-