Фониатрическая помощь и круглосуточные медпункты - как работают врачи в дни "Славянского базара"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации здравоохранения во время XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" работают в повышенном режиме готовности. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Круглосуточные врачебные медицинские пункты развернуты в 18 местах проживания участников и гостей фестиваля. Ежедневно 20 бригад скорой медицинской помощи дежурят в местах проведения массовых мероприятий. Кроме того, во время репетиций и концертов детского музыкального конкурса предусмотрено дежурство врача-педиатра. В Летнем амфитеатре для оказания фониатрической помощи артистам в период их выступления работают врачи-оториноларингологи.

В дни открытия и закрытия фестиваля дополнительно будут работать 5 бригад скорой медпомощи, в том числе на территории Летнего амфитеатра и на площади Свободы Витебска. При необходимости можно будет обратиться за помощью к врачам, которые будут дежурить в залах во время концертов.

В городе созданы подвижные аптечные пункты с резервом лекарственных средств и другого медицинского имущества. Для амбулаторно-поликлинической помощи задействовано 7 поликлиник Витебска. Если потребуется госпитализация, то оказать помощь готовы 14 больниц и клинических центров. При этом учтена необходимость сохранения доступности и представления всех видов медпомощи гражданам Витебска и области.

На базе Летнего амфитеатра прошли тренировочные занятия по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций при массовом поступлении пострадавших, разработан план взаимодействия бригад скорой помощи с работниками МВД и МЧС. Представителями государственной санитарной службы Министерства здравоохранения и зональных центров проводится постоянный надзор в местах массовых мероприятий, обеспечен санитарно-гигиенический контроль за работой организаций общественного питания, проживанием и питанием участников и гостей фестиваля.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 7 по 17 июля.-0-