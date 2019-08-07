Форма и инструкции для направления на медосвидетельствование альтернативщика утверждены в Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форма направления на медицинское освидетельствование гражданина, проходящего альтернативную службу, а также необходимые для этого инструкции утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения от 23 июля 2019 года № 40/71, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

В частности, постановлением "О направлении на медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу" утверждены две Инструкции - о порядке направления на медицинское освидетельствование для определения категории годности к военной службе по состоянию здоровья; о порядке оформления форм документов, необходимых для этого.

Первой инструкцией определено, что медосвидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу, проводится по направлению органа по труду, занятости и социальной защите по месту нахождения организации, в которой тот проходит службу. В этот орган граждане обращаются с письменным заявлением о выдаче направления и выпиской из своих медицинских документов (по установленной форме). При соблюдении данных условий орган по труду, занятости и социальной защите в течение 3 рабочих дней выдает гражданину направление на медосвидетельствование по форме, которая также прилагается к постановлению Минтруда и Минздрава.

Медицинское освидетельствование граждан, проходящих альтернативную службу, проводится врачебной комиссией с правами военно-врачебной комиссии военного комиссариата (обособленного подразделения военного комиссариата) района (города) по месту прохождения службы. На комиссию надо представить следующие документы: удостоверение гражданина, проходящего альтернативную службу; направление на медосвидетельствование; выписку из медицинских документов; справку об обстоятельствах получения увечья (ранения, травмы, контузии), а также о наличии (отсутствии) причинной связи увечья с исполнением обязанностей альтернативной службы (при наличии); выписку из мотивированного заключения об обстоятельствах и причинной связи причинения вреда жизни или здоровью гражданина, проходящего альтернативную службу, с исполнением им обязанностей альтернативной службы (при наличии).

Во второй инструкции приводится подробный порядок заполнения всех граф документов, перечисленных выше.

Закон "Об альтернативной службе" вступил в силу 1 июля 2016 года. Это позволило гражданам реализовать закрепленное в Конституции право на замену воинской службы альтернативной. Ее срок для не имеющих высшего образования составляет 36 месяцев, для граждан с высшим образованием - 24 месяца. Альтернативная служба представляет собой общественно полезную деятельность взамен воинской службы. На нее направляются граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к ее прохождению, но которые заявили о том, что принятие Военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям.

Как уточнили в Минтруда, по состоянию на 1 июля этого года альтернативную службу проходили 95 человек.-0-