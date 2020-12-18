Форма и порядок выдачи удостоверения многодетной семьи изменяются - Минтруда

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с нового года изменяются форма и порядок выдачи удостоверения многодетной семьи. Подробнее о новациях рассказали БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Новым постановлением Совета Министров внесены изменения в постановления от 28 июля 2011 года №1009 и от 5 января 2018 года №6. Первое из этих постановлений - "Об утверждении образца удостоверения многодетной семьи и Положения о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи". Вносимые изменения касаются формы и порядка выдачи такого удостоверения.

В новой форме увеличено количество страниц для заполнения сведений о детях и о продлении периода действия удостоверения. Также отменяется заполнение сведений о месте жительства многодетной семьи.

"Среди основных новаций в порядке выдачи удостоверения то, что многодетная семья теперь имеет право получать удостоверение по месту фактического проживания, независимо от места регистрации на территории Беларуси. Уточнен порядок определения состава семьи: учитываются мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель), находящиеся на иждивении и воспитании в семье дети в возрасте до 18 лет (включая усыновленных и удочеренных, пасынков и падчериц). Все включенные при выдаче удостоверения в состав одной семьи смогут быть учтены в составе другой только после исключения из состава семьи в ранее выданном удостоверении", - отметили в Минтруда.

Для выдачи удостоверения семье надо обязательно постоянно проживать в Беларуси. Теперь это условие конкретизируется: оно применяется к детям, учитываемым в составе семьи, и к одному из супругов (если семья полная).

Установлен перечень документов, сведений, на основании которых выдается удостоверение. И уточнено, что в случае выдачи нового удостоверения взамен ранее полученного последнее приобщается родителем к заявлению о выдаче удостоверения.

Местным исполнительным и распорядительным органам увеличен срок для запроса документов, необходимых для выдачи удостоверения, и для проведения обследования семьи - с трех рабочих дней до пяти. На общий срок осуществления административной процедуры это не влияет.

Обжаловать принятое решение о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения можно в вышестоящем местном исполнительном и распорядительном органе, а затем в суде.

Изменения в выданное удостоверение могут быть внесены при продлении (сокращении) срока его действия, изменениях в составе семьи, изменении фамилии, собственного имени, отчества, даты рождения членов семьи и др. Для этого семьи должны обращаться в соответствии с их регистрацией по месту жительства, месту пребывания или месту их фактического проживания. При этом можно выбирать: внести изменения или получить новое удостоверение.

Также конкретизированы обстоятельства, при которых семья утрачивает статус многодетной. Это достижение старшим ребенком из троих младших детей 18-летнего возраста; определение места проживания ребенка с родителем, который не входит в состав семьи; лишение родителей (родителя в неполной семье) родительских прав; отмена усыновления (удочерения); отобрание ребенка из семьи по решению суда без лишения родителей родительских прав; смерть ребенка, признание его безвестно отсутствующим, объявление умершим.

Закреплена норма, что удостоверение при утрате статуса многодетной семьи является недействительным и не может использоваться для подтверждения права на социальные гарантии и льготы, установленные для многодетных семей. Также уточнено, что недействительным считается удостоверение с помарками и подчистками либо оформленное ненадлежащим образом.

Исключены нормы о выдаче дубликата удостоверения.

Положение дополнено новой нормой: сведения относительно решения о выдаче (об отказе в выдаче) удостоверения, выдаче дубликата, об изменениях в составе семьи, возврате удостоверения вносятся в базу данных автоматизированной информационной системы учета многодетных семей не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения, поступления информации об изменениях, возврате удостоверения.

Кроме того, утверждены новые формы: заявления о выдаче удостоверения, акта обследования семьи, воспитывающей детей в возрасте до 18 лет.

Изменения, внесенные в Положение о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи и в образец удостоверения многодетной семьи, вступают в силу с 1 января 2021 года. Выданные до этого срока удостоверения будут действительны и не потребуют обмена.-0-