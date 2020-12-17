Формировать потребность в труде нужно с детства - мнение

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родители должны понимать свою ответственность за будущее ребенка как гражданина и формировать в нем потребность в труде. Таким мнением поделилась заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Анастасия Боброва во время круглого стола в издательском доме "Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

Эксперт считает, что корни безработицы надо искать в воспитании. Если у взрослого человека не сформирована потребность в труде, работа с ним службы занятости, других заинтересованных будет малоэффективной. "Желание трудиться у человека формируется еще в детском возрасте, образцом для подражания выступает семья. Важно, чтобы родители понимали: они ответственны не только за сегодняшний момент воспитания ребенка, но и за его будущее как гражданина", - уверена Анастасия Боброва.

Отдельно она обратила внимание на внесенные в Беларуси изменения в Трудовой кодекс: появились возможности удаленного рабочего места, совмещения отпуска по уходу за ребенком, учебы и работы. Есть мощная общереспубликанская база, в которой есть около 75 тыс. вакансий. Но все предоставляемые возможности упираются в главное препятствие - завышенные запросы соискателей. "Мы проводили исследования, в том числе по сельской местности. И обнаружили, что работы хватает, но люди иногда выставляют очень высокие требования и к рабочему месту, и к оплате труда, и даже к работодателю. При этом насколько адекватными собственными компетенциями они обладают? У нас "должно" - растет, а вот "могу" - снижается. И на примере сельской местности это очень хорошо видно", - сказала Анастасия Боброва.

Вместе с тем именно сельская местность, по ее словам, дает потенциал трудовых ресурсов для Беларуси. Раскрыть его позволит увеличение внутренней мобильности рабочих кадров. "Люди не должны бояться смены работы, гибкость ума у них тоже должна присутствовать. Обратите внимание, кто сейчас выигрывает из студентов? Те, кто во время учебы трудоустраивается, получает опыт, может зарекомендовать себя и оценить условия труда", - заключила эксперт.-0-